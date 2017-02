El CRAR comienza la pretemporada

Este sábado, desde las 16, el plantel superior del Círculo Rafaelino de Rugby comenzará la pretemporada para el calendario 2017 donde el principal objetivo será conseguir el retorno a la elite del Torneo Regional del Litoral. En el nuevo proceso para esta temporada, con Cristian Martino y Leo Crosetti como entrenadores, la convocatoria inicial está programada en el Club donde arrancarán los trabajos físicos dispuestos por el preparador físico Eduardo Gentile. Si llueve mucho o el clima complica la actividad, el grupo se trasladará a la ciclovía.

Cabe recordar que CRAR ya tiene programados los partidos del torneo preparatorio Cuatro Uniones. El primer partido será el 18 de marzo en el interzonal con Cha Roga como local; en la segunda fecha (25/3) visitará a Universitario y en la tercera (1/4) recibirá a Logaritmo. Los ganadores de zona clasificarán a semifinales (8/4), enfrentándose los primeros de los grupos A vs. B y C vs. D. La final está programada en Corrientes el 15 de abril.



ARGENTINA XV EN CHILE

Argentina y Estados Unidos arriesgarán su condición de invictos este sábado cuando visiten a sus respectivos rivales de Chile y Canadá, en la tercera fecha del Campeonato de Rugby de América. El campeón defensor Argentina XV marcha en busca de su séptimo Campeonato continental luego de arrancar con dos victorias en las primeras dos fechas y viaja a la ciudad chilena de Concepción para enfrentar a los Cóndores locales, últimos en la tabla de posiciones con par de derrotas. El partido se jugará en el estadio CAP Talcahuano, a partir de las 18:10 y será televisado por ESPN2.

La selección argentina que dirige el técnico Felipe Contepomi, y las Aguilas de Estados Unidos, encabezan el torneo con 9 puntos, dados los cuatro puntos por cada victoria más uno de bonificación por haber conseguido cuatro o más tries en un partido. El conjunto albiceleste venció en los dos compromisos anteriores a Canadá (20-6) y Uruguay (57-12).



VIAJAN JAGUARES

El head coach de Jaguares, Raúl Pérez, confirmo la lista de 27 jugadores que participará de los dos primeros partidos que disputará la franquicia argentina, en el Super Rugby 2017. Los Jaguares se medirán ante Kings (25/2) y Stormers (4/3), en Port Elizabeth y Ciudad del Cabo, respectivamente.

El plantel argentino partirá este sábado por la mañana partirá hacia el continente africano. Este es el plantel: 1-Matías Alemanno, 2-Felipe Arregui, 3-Rodrigo Báez, 4-Cristian Bartoloni, 5-Gonzalo Bertranou, 6-Santiago Cordero, 7-Agustín Creevy, 8-Jerónimo De la Fuente, 9-Joaquín Díaz Bonilla, 10-Bautista Ezcurra, 11-Felipe Ezcurra, 12-Santiago García Botta,13-Santiago González Iglesias, 14-Nicolás Sánchez, 15-Marcos Kremer, 16-Tomás Lezana, 17-Benjamín Macome, 18-Pablo Matera, 19-Julián Montoya, 20-Matías Moroni, 21-Ramiro Moyano, 22-Lucas Noguera Paz, 23-Matías Orlando, 24-Guido Petti, 25-Leonardo Senatore, 26-Roberto Tejerizo y 27-Joaquín Tuculet.