El Mellizo banca a Axel Werner

Alex Werner había cometido un grave error el último sábado en el amistoso ante Aldosivi en Mar del Plata (derrota 3 a 1), pero el técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, lo mantiene de titular. El ex Atlético Rafaela fue titular en la práctica de este viernes en la Casa Amarilla y el entrenador lo confirmó para el arranque este sábado a las 9.00, en la Bombonera, en el amistoso ante Tigre, a puertas cerradas.

Agustín Rossi, a quien Guille ya había revelado que le daría chances, continuará esperando su posibilidad, aunque el DT puede darle pista en el segundo tiempo ante el Matador. En cambio, Insaurralde y Silva no jugarán porque fueron sancionados por la Comisión Directiva por la pelea que tuvieron en el entrenamiento del último martes.

El equipo que probó el Melli fue: Werner; Peruzzi, Vergini, Tobio y Fabbra; Seba Pérez, Gago, Centurión; Pavón, Benedetto y Junior Benítez. Aunque Guille anunció que quizá Solís esté en lugar de Benítez ante el Matador.

Guillermo explicó la situación de sus arqueros en conferencia de prensa. "Es una posibilidad de que Rossi ataje en los partidos previos, es un jugador con muchas condiciones. Axel cometió un error y es un momento para apoyarlo y no para sancionarlo", dijo el DT. "Werner es un joven que sin dudas tiene que aprender de sus errores, lo vi fuerte y firme. El sábado quedó golpeado por el error que cometió y es el momento para apoyarlo, darle minutos y que esté tranquilo", agregó.



VOLVIO EL MELLI

Hace exactamente dos meses, el horizonte asomaba oscuro. Si bien la goleada en el Monumental había servido como un aliciente dentro de una semana que difícilmente pueda olvidar, el dolor de saber que debería estar casi un semestre fuera de las canchas a causa de una luxación en su hombro derecho no dejaba de perturbarlo. Guillermo Sara sabía que la lesión le caía en su mejor momento futbolístico, justo cuando había encontrado cierta regularidad en el arco de Boca y había dejado atrás los fantasmas de los cuestionamientos por sus primeros partidos. El último jueves, 67 días después de aquel día, el arquero rafaelino apareció en Casa Amarilla para comenzar con la parte más interesante de su recuperación. Después de varias semanas en las cuales utilizó un inmovilizador en su brazo derecho, Sara comenzó con las tareas de campo: esta vez fue sólo un trote, mientras que desde hace algunos días hace trabajos en kinesiología combinados con ejercicios en el gimnasio para fortalecer la zona afectada. De todos modos, es un hecho que recién volverá a jugar a partir del próximo semestre. En su momento, el cuerpo técnico de Guillermo Barros Schelotto había anunciado que su recuperación le demandaría entre cinco y seis meses, sobre todo por haberse sometido a una operación para reducir la probabilidad de resentirse.



“FUE UNA ISLA”

En tanto, el Mellizo, entre otros temas, aseguró en conferencia de prensa este viernes que la pelea entre Juan Insaurralde y Jonathan Silva generó "una imagen de Boca que no es real" a la vez que resaltó que ambos defensores "pidieron perdón" y dijo que el tema relacionado al video de Ricardo Centurión "no amerita una sanción". "Creo que sabiendo como se maneja el grupo, sabiendo el ambiente que hay día a día y la calidad de personas, por como venía todo, lo que pasó fue una isla. Lo malo fue la imagen que dimos en ese momento que no es la real", reveló. Además, manifestó que "el ambiente es bárbaro y sabiendo la calidad humana que hay, ellos pidieron perdón. El hincha de boca debe saber que la relación es excelente, que lo que sucedió no es normal, pero que a veces sucede". "La imagen real de Boca es de buena gente compañerismo y hay un ambiente bárbaro. Ellos asumieron que se equivocaron y lo enfrentaron con las cámaras cuando pidieron perdón. Lo que pasó se da muchas veces en un grupo de trabajo, pero somos Boca y no podemos dejar que pase eso". Al ser consultado acerca del video de Centurión, expresó: "No sucedió nada importante. Es una situación interna que no amerita sanción. No le di tanta importancia como se la ha tratado y en este caso me pareció que no ameritaba una sanción". "Lo que decida la psicóloga está bien porque si ella cree que necesita más tiempo, está bien. Ricky es joven, pero es una persona adulta y él debe saber lo que corresponde", indicó Barros Schelotto.