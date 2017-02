Golf: Rébora quedó en octavos

Luego del buen desempeño en la etapa de clasificación del Campeonato Argentino de Aficionados, donde quedó cuarto, el juvenil golfista rafaelino Román Rébora disputó ayer dos instancias en los matchs play.

Por la mañana en la cancha de Nordelta Golf Club, en Buenos Aires, se impuso en 16avos de final ante Joaquín de Aduriz 3/2, pero por la tarde no pudo en octavos frente a Martín Contini, que salió airoso 5/3. No obstante, fue un buen desempeño del representante del Jockey Club de Rafaela en el prestigioso certamen que tuvo su origen en 1895.

Cabe mencionar que, a diferencia de la edición anterior, en esta ocasión no lo han jugado golfistas extranjeros.



NO PASO ACOSTA

Por su parte, en el Abierto de Colombia que pone en marcha este fin de semana el calendario 2017 del PGA Tour Latinoamérica, el rafaelino Gustavo Acosta no pasó el corte clasificatorio. Con sendas vueltas de 73 golpes jueves y viernes, acumuló 4 sobre par. Lidera en Bogotá el local Santiago Gómez con -10.