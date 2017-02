"Pechito", la atracción en Puerto Madero

Con la presencia del cordobés José María "Pechito" López como gran atractivo, la Fórmula E (electrónica) se presentará hoy en Puerto Madero, en el marco de la tercera fecha del campeonato mundial organizado por la FIA. La participación del piloto de Río Tercero será la primera de un argentino en la categoría, que tiene sus particularidades, dado que los autos son electrónicos y las estrategias de carrera son diferentes, habida cuenta que hay que administrar el consumo de la batería. Por tercer año consecutivo la ciudad de Buenos Aires tendrá su Gran Prix en la zona de Puerto Madero, en un circuito callejero de 2.480 metros de extensión, en donde los pilotos disputarán 37 vueltas el sábado por la tarde. La llegada de "Pechito" López a la segunda categoría en importancia para la FIA, más allá del incipiente nacimiento de la misma, es un avance para el piloto cordobés, quien fue tricampeón de la WTCC (Gran Turismo). En las dos fechas que se disputaron hasta el momento, en Hong Kong y Marrakech (Marruecos), el argentino no tuvo una buena producción con el auto del equipo DS Virgin, ya que en la primera solo dio 11 vueltas antes de abandonar y en la segunda terminó décimo. El puntero del certamen y máximo candidato en Buenos Aires es el suizo Sebastien Buemi (Renault Edreams), con 50 puntos, mientras que el segundo es el brasileño Luca Di Grassi (ABT Schaeffler Audi Sport), con 28, y tercero el francés Nico Prost, con 24, también en un Renault. Las chances de "Pechito" López no son muchas, al menos para conseguir la victoria, dado que aún no se ha adaptado de manera conveniente a su vehículo y a las características de la categoría, como el suministro de la energía. Por ese motivo el cordobés apuesta a realizar en Buenos Aires "la mejor performance en la categoría", pero para lograr ese objetivo sabe que debe "cuidar el auto". Toda la actividad estará centrada este sábado, cuando primero se concrete las pruebas de clasificación, desde las 12.45, y a las 16.00 comenzará la carrera propiamente dicha, pactada a 37 vueltas, y en algún momento de la misma los participantes deberán de cambiar de auto, debido al consumo de energía de la batería. Buenos Aires es una de las pocas ciudades en las que la Fórmula E estuvo presente en las tres temporadas de existencia, pero a diferencia de la primera edición donde el ingreso fue gratuito, para este año los valores van desde los 300 a los 2900 pesos, de acuerdo a la ubicación.