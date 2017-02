Atlético, con lo justo

Atlético de Rafaela logró una trabajosa victoria como local por 66 a 65 ante Colón de San Justo, en uno de los encuentros de la décima fecha de la Liga Provincial de básquetbol, que se disputó anoche en el gimnasio Lucio Casarín.

En el contexto de un encuentro bastante deslucido por momentos, la Crema pudo en el tramo final del tercer período empezar a enderezar el rumbo de un juego en el que se sintió siempre incómodo. El elenco de Gerardo Velazco tuvo dificultades con la presión alta del rival que le complicó el traslado y por una pobre eficacia desde el perímetro (4-16).

En base a una defensa laboriosa, al buen ingreso del juvenil Alexis Bustamante (llegó hace algunas semanas de María Juana y ocupó el lugar en la lista de Boggiatto), y a algunas apariciones de Martina y Primo, junto a un par de triples de Crotti en momentos oportunos, Atlético pudo llevarse el primer objetivo que era el triunfo, aunque no le alcanzó con la diferencia (en la primera rueda perdió por 6), pensando en un hipotético desempate. No obstante, el rival tuvo la última bola para llevarse el juego luego que Riboldi fallara 2 libres, pero la bandeja de Imsandt fue pasada.

Dirigieron Virginia Peruccini y Adrián Parmit. Parciales: 13-18, 25-28 y 48-45.

Atlético: Primo 13, Riboldi 2, Del Pino 3, Martina 14 y Fior 10 (fi). Crotti 11, Gonzalez 0, Mire 0 y Bustamante 13. DT: G. Velazco.

Colón de San Justo: Imsandt 10, N. Villalba 18, M. Villalba 11, Gramaglia 10 y Genero 4 (fi). Kuntz 6, Ronzoni 7, Pozzi 0. DT: P. Galetto.

También por la Zona A se dieron estos resultados: Gimnasia 69 - ADEO 57; Atalaya 67 - El Tala 70. Mañana completan San Lorenzo de Tostado - San Jorge.



NUEVA CAIDA

Por su parte, 9 de Julio sumó su décima derrota en el torneo. En Santa Fe, por Zona C, cayó sin atenuantes ante Rivadavia Juniors por 96 a 54. Los parciales fueron 24-9, 51-14 y 73-32. Luciano Volta fue el goleador juliense con 16 puntos.