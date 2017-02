Cortiñas Nacionales 18/02/2017 Redacción Leer mas ...

La integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas y dirigentes políticos como Margaritas Stolbizer, Victoria Donda, Mario Negri y Fernando "Pino" Solanas celebraron la detención del exjefe del Ejército Cesar Milani.

"Estos personajes siniestros como Milani tienen que estar presos", remarcó Cortiñas en declaraciones a Futurock FM, al tiempo que indicó: "Me siento satisfecha porque la lucha no es en vano. Se van a cumplir 40 años desde que estamos en la Plaza y esta es una noticia que esperábamos hace tiempo". "Esta es una causa que viene de lejos. Está comprobado y hay testigos de que él ha participado. Y aunque él en una declaración imbécil haya dicho que era muy joven, no era tan joven para mandar a torturar a un pibe y para presenciar torturas de otras personas, como las presenció", señaló.