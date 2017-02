En Rosario, todas van por el no inicio de clases

El secretario general de AMSAFE Rosario, Gustavo Terés, confirmó que las cinco mociones que surgieron de la asamblea de la departamental Rosario mocionan paros que van de 48 horas al tiempo indeterminado y vaticinó un "no inicio de clases" para el ciclo escolar que debe arrancar el 6 de marzo venidero en todo el territorio provincial.

En declaraciones a La Capital, Terés señaló que "mientras el gobierno nacional siga diciendo que los salarios deben aumentar no más allá de un 18 por ciento y aplicando políticas de desfinanciamiento y 'tupacamarización' del sistema educativo, la unidad de los trabajadores debe ser más fuerte que nunca".

Teres amplió que "hay un ataque brutal del gobierno al mundo del trabajo, la inflación no se detiene. En ese contexto es en el que estamos discutiendo. Y aquí es donde el gobierno provincial, nuestro patrón, que no reconoce la pérdida del valor adquisitivo del salario", amplió.

"Por y para todo esto, hace falta un paro nacional. Hay que hacerle entender al gobierno que las paritarias deben ser libres, sin techo ni piso, que deben haber políticas de empleo genuina y también hay que hacerle entender a la CGT que no debe ser cómplice del gobierno nacional", señaló también el secretario general del gremio de los docentes a nivel local.

"A nivel provincial, hoy se realizó la asamblea departamental y las cinco mociones plantean el no inicio de clases. Creemos que es la única forma de defender no sólo el salario de los docentes sino nuestra lucha por una educación digna. El miércoles será la asamblea provincial y allí se decidirá", contó Terés.

Las mociones surgidas de la asamblea departamental -y que serán votadas en las escuelas lunes y martes próximos para luego ser llevadas a la asamblea provincial del gremio el miércoles- plantean: Moción 1: paros semanales de 72 horas a partir del 6 de marzo; Moción 2: no inicio del ciclo lectivo con paro de 48 hs., los días 6 y 7 de marzo; Moción 3: No inicio de clases, con paro activo por tiempo indeterminado; Moción 4: paros activos de 72 horas semanales comenzando los días 6, 7 y 8 de marzo; Moción 5: No inicio. Plan de lucha nacional y provincial con paros activos y rotativos de 72 y 48 horas. Primera semana: paro los días 6,7 y 8 de marzo con movilización a Buenos Aires, movilizaciones locales y actividades zonales con la comunidad. Segunda semana: paro de 48 horas los días 15 y 16 de marzo con movilización provincial.