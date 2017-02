Sin fútbol "si no se respeta lo acordado"

Desde la FIFA llegó una recomendación: que la Asamblea del próximo viernes apruebe un nuevo estatuto para la AFA que cambia la proporcionalidad Primera-Ascenso, con 22-19 y no 22-21 como se había acordado entre los dirigentes de los clubes.



Esto provocó la bronca del Ascenso, y se salió "con los tapones de punta" a advertir que así no arrancan los torneos, aunque anoche trataban de suavizar un poco la postura al decir que se trataba de una "sugerencia" y no una imposición de la FIFA, pero el alerta se mantiene.



Daniel Ferreiro, vicepresidente de Nueva Chicago, acusó a Javier Medín (abogado de la Comisión Normalizadora) por boicotear los acuerdos a los que ya habían llegado los directivos de Primera y del Ascenso.



La semana pasada los dirigentes de las categorías del Ascenso y el Consejo Federal lograron subir su representación de 19 a 21 integrantes en la Asamblea, que en principio se completaría con 22 de Primera División y 3 del llamado Grupo de Interés.



La FIFA, en cambio, pide ahora 22 de Primera, 19 de ascenso y 6 del Grupo de Interés.



A través de su cuenta de Twitter, Ferreiro escribió "responsabilizamos al Dr. Javier Medín por el no inicio de los torneos de fútbol en Argentina. Medín boicotea acuerdos de dirigentes. Lo sabemos nervioso por el tema derechos audiovisuales y pareciera que quiere que el torneo no empiece, quién sabe porqué ni con qué fin".

"SERA RESPONSABLE"



También se leyó en uno de los tuits "el Dr. Medín será el responsable que miles de trabajadores no cobren su salario. Intenta boicotear a los clubes pobres".



Además, el vicepresidente de Nueva Chicago adelantó que no firmarán nada que no sea lo que habían acordado.



"Desde el Ascenso Unido le decimos que sólo vamos a votar en la Asamblea lo acordado entre dirigentes en la reunión en la que él participó", dice otro mensaje en la antes citada red social.



Recuerda hoy Diario Popular que la FIFA también pidió que la fecha de las elecciones acordada, el 16 de marzo, se traslade a abril para evaluar con tiempo suficiente las condiciones, los antecedentes y la integridad de los candidatos.