Relanzaron una campaña vial para proteger a los peatones Locales 17/02/2017 Redacción "GRACIAS POR RESPETAR", CON PREMIOS

Ampliar FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD PRESENTACION./ Se concretó en la mañana de ayer, en el centro de la ciudad.

En el local de Hogar Integral ubicado en bulevar Santa Fe 344 se realizó ayer la presentación de una nueva etapa de la campaña “Gracias por respetar” que implementa la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía, para concientizar sobre el respeto del peatón en el tránsito de la ciudad.

En esta ocasión, la campaña que cuenta con el apoyo del Grupo Voluntarios de Defensa Civil, sumó un nuevo socio: los comercios adheridos a Paseo del Centro. De esta forma se dará continuidad a las labores realizas durante las últimas semanas del 2016, facilitando los cruces peatonales en la zona céntrica.

El secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira, anunció en el evento: “En esta nueva etapa de protección de la vida en la que venimos trabajando desde hace tiempo, Paseo del Centro se suma como socio estratégico. A finales de 2016, comenzamos a trabajar en la prioridad de paso peatonal por el gran movimiento de vehículos en el centro con motivo de las fiestas. Si bien lo establece la ley, en la práctica parece ser letra muerta. Por eso, sentíamos que debíamos dar un paso más allá del casco y del cinturón para ir por los peatones”.

“La decisión de Luis Castellano para la protección de la Vida vino para quedarse. Esta vez, premiaremos las conductas destacables de los conductores. Los inspectores de tránsito y los voluntarios de Defensa Civil se van a ocupar de detectar las buenas conductas. Con esto estamos dando cumplimiento a las reglamentaciones que también contemplan esta posibilidad”, enfatizó el funcionario municipal.

También agregó que “son pequeños gestos cotidianos que muchos rafaelinos tienen. Creo que es una buena iniciativa para invitar a imitar estos ejemplos. Tenemos un sector de la sociedad que se rehúsa a cumplir las normas pero tenemos a la gran mayoría que cumple y a ellos los queremos destacar”.

"Rafaela está para más. No tengo dudas que podemos generar un cambio cultural. Somos perseverantes. Nuestro Intendente marcó el rumbo, vamos a ser muy duros con los que no quieran respetar las leyes y pongan en riesgo la vida de nuestros hijos, pero también vamos a destacar y premiar a los rafaelinos que cumplen, que son la gran mayoría", sostuvo Bodoira a este Diario. Y agradeció a Paseo del Centro por su "compromiso" ya que se han reunido más de 200 órdenes de compra para premiar las buenas conductas.

El coordinador de Protección Vial y Comunitaria, Gabriel Fratini:, expresó que “durante mucho tiempo, uno como inspector de tránsito se sintió un poco solo. En la gestión del intendente Luis Castellano, con una fuerte política de uso de casco y cinturón, fue absolutamente favorable y ahora, en esta segunda gestión, dar un paso adelante sumando socios nos hace sentir que no estamos tan solos. Creo que es el camino para realizar un verdadero cambio de cultura en los rafaelinos. Vamos a necesitar tiempo para trabajar y les pedimos a todos aquellos que se fueron sumando como socios, que nos sigan acompañando”.

La labor comenzó este jueves 16 de febrero y se extenderá hasta el inicio del ciclo lectivo, de miércoles a sábado, en los horarios comprendidos entre las 10 y 12, y 18 y 20. Se dispondrá del personal de Protección Vial y Comunitaria y de Defensa Civil, quienes operarán en el ordenamiento vial e irán detectando los comportamientos destacables de los usuarios, a quienes detendrán para la entrega de los premios. Los lugares para la detención serán las reservas de estacionamiento ubicadas en bulevar Santa Fe en las intersecciones con Pueyrredón y San Lorenzo.

“A los conductores se les entregará el voucher y se le tomarán los datos para un sorteo que haremos al finalizar la campaña con un premio sorpresa”, declaró Fratini.



MAS DE 200 ORDENES

DE COMPRA

La presidenta de Paseo del Centro, Carina Lowenstein, comentó que la iniciativa tuvo una gran aceptación de los comerciantes: “Vamos a estar premiando a los conductores con órdenes de compra de canje directo. Se trata del dibujo de un billete de 100 pesos que debe presentarse en el local y allí elegirá el producto que necesita. De esta forma abrimos un camino y queremos seguir así para adelante. Todos los que estamos aquí queremos un centro más tranquilo, seguro, ordenado y vamos a trabajar en conjunto para alcanzar estos objetivos”.

A su turno, Hugo Cossa de Defensa Civil finalizó: “Hoy la gente de Paseo del Centro se une a esta política de tránsito que la Municipalidad viene implementando desde hace un largo tiempo. Estamos acá para tratar de cambiar malas costumbres, una de las cosas más difíciles en Rafaela. Venimos a aportar nuestro granito de arena. Hoy el Municipio tiene una política de tránsito donde también nos sentimos incluidos y necesitamos de la colaboración de todos”.

Cabe aclarar que estuvieron presentes en la presentación, el secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, Marcos Corach; la subsecretaria de Comunicación Pública, Tatiana Santori; el coordinador de Protección Vial y Comunitaria, Gabriel Fratini; la presidenta de Paseo del Centro, Carina Lowenstein; y el presidente del Centro Comercial e Industrial, José Frana; y el presidente del Grupo de Voluntarios para la Defensa Civil, Hugo Cossa.