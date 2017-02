Macri decidió que la deuda con el Correo vuelva a "foja cero" Nacionales 17/02/2017 Redacción El Presidente anunció que el acuerdo del Estado con el Correo Argentino volverá a "foja cero". Advirtió que sobre el tema "se dijeron muchas cosas que no son verdad" y lo atribuyó a que este año hay elecciones legislativas. Además, admitió "errores" en su gestión pero dijo que no habrá cambios de gabinete.

Ampliar FOTO NA "CORRECCIONES". Macri enfrentó a los medios para dar la cara en dos temas polémicos.

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Tras la catarata de críticas, el presidente Mauricio Macri anunció ayer que instruyó al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, volver a "foja cero" en las negociaciones por la deuda de la empresa Correo Argentino S.A., a la vez que atribuyó los cuestionamientos al "año electoral". "Alrededor del tema del Correo se hablaron y se dijeron muchas cosas en los últimos días. Muchas que no son verdad, con mala intención. Pero bueno, ya estamos en un año electoral. Pero tengo que reconocer que faltó algo de mi parte. Así como me ocupé en esta nueva Argentina de fijar otros estándares, no pensamos en un mecanismo para controversias judiciales como esta que existe entre el Correo y el Estado, en donde el concesionario era mi padre (el empresario Franco Macri)", admitió el mandatario.

En conferencia de prensa en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el jefe de Estado celebró la "buena intención" del dirigente radical, sobre quien aseguró que "actuó conforme a la ley, técnicamente lo ha hecho bien". Sin embargo, tras la polémica generada en torno a la aceptación de la propuesta del plan de pagos hecho por la firma deudora, el líder del PRO reconoció que el accionar del exlegislador "no alcanzó, porque no se previó un mecanismo de difusión y discusión de lo que se estaba haciendo".

En ese sentido, resaltó que instruyó al cordobés a que se vuelva "foja cero", ya que destacó que "lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado". "Por eso lo instruí a Aguad a que volvamos a foja cero, porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada todavía: no se condonó, no se pagó, no se cobró. Le dije que volvamos a foja cero, volvamos a la Cámara, a la Justicia, y digámosle ´empecemos de cero, queremos un acuerdo integral de todo este problema que heredamos de 14 años sin solución´ y que dispongan de expertos locales e internacionales que necesiten y traigan una propuesta para terminar con este tema porque hay que resolverlo, porque no hacerlo perjudica al Estado", manifestó.

A la vez, Macri, quien fue imputado por el fiscal Juan Pedro Zoni por el acuerdo con el Correo, señaló que la "solución" que proponga la Justicia también será puesta a discusión en la Auditoría General de la Nación (AGN) para que "dé su visto y conforme para que se pueda implementar". "La solución que nos propongan, intentando estar lo más lejos posible de cualquier decisión que involucre a temas que tengan que ver con el pasado empresario de mi padre, le pedimos al Congreso de la Nación, que por suerte aceptó, que la AGN audite la propuesta que haga la Justicia y dé su visto y conforme para que nosotros la podamos implementar. O sea, intentando la mayor transparencia para este hecho en el que la única buena intención que tuvo el ministro fue resolver algo que durante 14 años no se resolvió y en el que los perjudicados fuimos todos los argentinos, porque el Estado no cobró lo que tenía que cobrar", añadió.

Finalmente, el Presidente enfatizó que no participó "en nada" durante el proceso de negociación con la firma deudora. "Así como no participé en nada de lo que llevó a cabo el ministro Aguad por obvias razones, porque quiero estar alejado de cualquier mala interpretación a que yo utilice mi cargo en beneficio de nadie, esperemos que la Justicia decida, con todos los mecanismos que le hemos puesto sobre la mesa sobre este largo pleito que lleva 14 años. Yo no voy a participar ni opinar", agregó.

Tras una semana de polémica y una imputación judicial, Macri se refirió así por primera vez al convenio con la empresa propiedad de su familia, que según la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquin era "abusiva" por alcanzar una quita del 98 por ciento.