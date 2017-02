Gestionan la construcción de dos Jardines de Infantes Locales 17/02/2017 Adrián Gerbaudo Así lo anticipó la titular de la Regional III de Educación, Carolina Pelegry. Se instalarían en el barrio Mora y en las inmediaciones de la Terminal de Omnibus. Tendrían tres o cuatro salas, con capacidad para 25 alumnos en cada uno de los dos turnos. Pretenden que lo financie el Gobierno Nacional. Ayer hubo una reunión por este tema.

Los modelos que construye la Nación son todos iguales. Ya licitó 7 para la Provincia de Santa Fe

La Regional III de Educación junto con la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Rafaela analizaron en la jornada de ayer la posibilidad de la construcción de dos nuevos Jardines de Infantes en nuestra localidad.

Así lo anticipó la representante del Ministerio de Educación en la zona, Carolina Pelegry, a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). "Estamos analizando la instalación de prototipos en la ciudad de nivel Inicial. Esta mañana tuvimos una reunión con el Secretario de Educación (Jerónimo Rubino) y la Directora Provincial de Nivel Inicial (Liliana Kurán) que estaba en nuestra ciudad y charlamos sobre la posibilidad de contarlos en el barrio Mora y también en las inmediaciones de la Terminal de Omnibus. Allí se cubriría un sector de la ciudad que tiene muchos niños y que en el futuro requerirá de nuevas salas", comentó.

"El prototipo está diseñado por parte de la gestión de Nación. Se formula un estilo arquitectónico que sería muy similar al que tiene el Jardín Nº 271 del barrio "2 de Abril" (que correspondía a la gestión anterior). Todos tienen un pabellón sanitario, un Salón de Usos Múltiples (SUM), el área de gobierno y 3 o 4 aulas", describió.

Para estos dos sectores nuevos, Pelegry indicó que "estamos pensando en prototipos grandes, de tres salas, que pueden funcionar en doble turno. Albergarían unos 25 alumnos". Este proyecto lo debería presentar posteriormente la Provincia para que la Nación lo financie. Vale destacar que el año pasado ya se licitaron 7 en toda Santa Fe, en el marco del Plan "3.000 Jardines".



LICITACION PARA EL ZAZPE

"Hay una muy buena noticia para compartir: en el mes de marzo se van a licitar las salas de nivel inicial que van a funcionar en la escuela del barrio Zazpe. Ahí también vamos a incorporar tres salas, con un pabellón sanitario, lo que nos va a permitir cubrir el radio de la escuela", adelantó.



TODOS LOS BANCOS ASEGURADOS

Ayer, el diario La Capital de Rosario, publicó que, de acuerdo a datos oficiales aportados por los diputados provinciales Silvia Augsburger y Rubén Giustiniani estimaron que serán unos 12 mil chicos de toda la provincia los que se quedarán sin cupo este año para ingresar a sala de 4 años del nivel inicial, establecida como obligatoria desde el ciclo lectivo 2015 por la ley de Educación Nacional.

Pero desde el Ministerio de Educación negaron esa cifra. Tienen un registro de 1.800 niños en toda la provincia que en diciembre no encontraron lugar en los jardines. A los cuales, señalaron, "los equipos de las delegaciones regionales están trabajando para ubicarlos en salas de nivel inicial para el inicio del ciclo lectivo".

Pelegry indicó que esta situación no se da en nuestra ciudad. "El año pasado cubrimos toda la demanda de Jardín de cuatro y tenemos prevista la apertura de salas en toda la región para cubrir la demanda. Hay chicos que al día de hoy no terminaron de inscribirse, pero se van a generar las vacantes para que todos estén incluidos. Esta mañana tuvimos una comunicación virtual con el resto de los delegados y hay lugares (las regiones de Reconquista, San Cristóbal, San Jorge) en donde la demanda ya está cubierta", indicó.

"En Rafaela tenemos prevista la apertura de la sala del Jardín Nº 196 "Rosario Vera Peñaloza" en la Escuela Alberdi -se están ultimando detalles-, vamos a generar otra en el Nº 152 que corresponde a la Escuela Languier, tenemos prevista otra en el Jardín Nº 218 que funciona en lo que se conoce como la Escuela Normal (en un futuro podría ampliarse, dándole continuación al edificio de la escuela), otra en la Escuela Amancay. Posiblemente abramos una en la Escuela Perón, en función de la demanda que vemos", indicó y advirtió que "si bien se van a cubrir todas las vacantes, hay que decir que lo que no podemos garantizar es que esté el banco en el radio, porque no tenemos salas de 5 y de 4 en todos los Jardines".