"Pueblo Mío" programa para potenciar y arraigar a las comunidades pequeñas

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la víspera el subsecretario de Regiones, Municipios y Comunas, Lisandro D'Anna estuvo en nuestra ciudad, acompañado por el coordinador del Nodo Región 2 Rafaela, Pablo Pinotti, ocasión en la que mantuvo un encuentro con el titular del Ejecutivo local, Gonzalo Toselli.

En relación a este programa que conlleva ambiciosas acciones para potenciar a las localidades más pequeñas y asegurar el arraigo de sus pobladores, D'Anna resaltó que

"el programa Pueblo Mío está trabajándose en todos los Departamentos, es un programa provincial, que ahora vamos a venir a promocionarlo, junto a Pablo Pinotti, a todo el empresariado de la Región 2, haremos una reunión con ellos y presidentes comunales en Rafaela. Los presidentes comunales ya lo conocen, ya se adueñaron del programa, ahora falta también que la pata de las inversiones vean también las bondades que ofrece.

La reunión de referencia tendrá vigencia en la ciudad de Rafaela a principios de marzo.

"Pueblo Mió está destinado a generar mano de obra genuina en los pueblos menores de 2.000 habitantes, que visitamos en la campaña del por entonces candidato Miguel Lifschitz y nos íbamos con un falso mito de que eran pueblos fantasmas, destinados a desaparecer, cuando en realidad nosotros los visitábamos para decirles que veníamos a traer una propuesta para el desarrollo productivo de nuestro interior. Con ese desafío empezamos a trabajar pueblos que tenían altas tasas de mortalidad, altas tasas de natalidad pero por sobre todas las cosas, altas tasas de migración y nos dimos cuenta de que lo que había que hacer era generar fuentes de trabajo, necesitábamos a presidentes comunales proactivos, con iniciativa, que busquen la inversión privada en este sentido.

"Así que a ellos les ponemos dos requisitos, el primero de ellos es que puedan aportar un terreno y el segundo es la propuesta de un posible inversor, fuera de eso nosotros empezamos a trabajar en el Expediente de Pueblo Mío una batería de medidas interdisciplinarias que tienen que ver con brindar primero toda la estructura eléctrica y extramuros para el terreno, y para lo que podemos hacer inversiones de hasta cuatro millones de pesos, créditos blandos, de una tasa del 13% anual, acceso de obra e infraestructura que pueden ser ripio, pavimento, caminos para llegar y que la empresa se instale fácilmente, soluciones habitacionales para la gente que quiera irse a vivir a ese pueblo, preparación y cursos de oficio para capacitar para ese oficio a las personas que demande esa empresa, a través del Ministerio de Trabajo por un programa que se llama Redes; becas para los chicos que van a estudiar a las grandes ciudades, para que vuelva al pueblo y forjar su destino en él, ya que las empresas necesitarán profesionales, con toda esta batería de medidas el empresario que acepte radicarse y vea las potencialidades que tienen estos pueblos, queremos lograr que se instalen en los mismos, ya que ahorrarán entre un 30 y un 50% de la inversión inicial, lo cual evidentemente es un estímulo para una economía que es inflacionaria, que está estancada, darle estos atractivos no deja de ser muy importante".

OBRAS DE LA EPE PARA LA RURALIDAD

En este aspecto, y haciendo alusión a las obras de la Empresa Provincial de la Energía, -lanzadas por el gobernador Lifschitz el pasado lunes en Rafaela- recordó que "ciento ochenta y dos millones de pesos destinados a mejorar las líneas de media tensión pero por sobre todas las cosas el FER -Fondo de Electrificación Rural- que permite llevar energía eléctrica a dónde no la hay, es un sistema muy solidario porque es un aporte de una pequeña cantidad de dinero (20 ctvs. por factura) que aportan todos los santafesinos y permite generar un fondo para llevar energía a donde no la hay, lo cual es muy importante, va a ser trascendente para los tambos y viene de la mano de este aporte que anunció el Gobernador, que son 400 millones de pesos destinados a 193 tambos de los departamentos Castellanos y San Cristóbal, que permitirá reactivar un sector que está muy vapuleado y desatendido por el gobierno de la Nación".