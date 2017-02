El Banco Nación ofrece créditos a productores Locales 17/02/2017 Redacción Presentó sus distintas líneas y servicios a productores que se encuentran en situación de emergencia por las inundaciones. Fue a través de gestiones realizadas por la cooperativa Uncoga.

Ampliar FOTO J. BARRERA REUNION. Directivos de Banco Nación ante los productores.

A los productores agropecuarios que sufren las consecuencias de las inundaciones les preocupa la falta de rentabilidad de sus campos, lo que genera un problema adicional a la hora de pedir un crédito en el sistema financiero y luego devolverlo. La ecuación es simple: si el tambo no es rentable se complica hacer frente a las deudas. Esta es una de las principales conclusiones de la mesa de trabajo realizada ayer a media tarde en la que participaron funcionarios de Banco Nación y productores agropecuarios, tras una convocatoria de la cooperativa frigorífica Uncoga.

El gerente de Gestión Comercial Agropecuaria de Casa Central de Banco Nación, Alejandro Gariglio, presidió la comitiva de representantes de la entidad financiera para explicar las líneas de créditos disponibles para apuntalar la producción agropecuaria, principalmente enfocada en auxiliar a los establecimientos afectados por la emergencia hídrica en la zona. "La conclusión de este encuentro es que estamos frente a un problema serio. Si bien en el Banco tenemos líneas de financiamiento para el sector productivo, inclusive bajo el esquema de emergencia agropecuaria, no podemos desconocer que el sector más allá de la crisis hídrica tiene un problema de niveles de rentabilidad que le exige maximizar los recursos para cerrar un balance positivo, un objetivo que no es fácil cuando tenemos contingencias climáticas como las que sucedieron en esta región", sintetizó el funcionario al término de la reunión a la que asistieron unos 60 empresarios agropecuarios y directivos de Uncoga, entre ellos su presidente, Daniel Alasia.

Gariglio sostuvo que "al Banco nos convocan para tratar la temática de la emergencia agropecuaria, y si bien constituimos la pata financiera no somos los únicos actores que deben interactuar en este ámbito para dar respuestas, pues la emergencia agropecuaria no sólo se traduce en una crisis a nivel financiero sino también en el plano social en una actividad tan arraigada en esta zona como la de los tambos". En este sentido, destacó la importancia de "llevar a cabo una mesa redonda en Rafaela con los productores pero es necesario convocar a una mesa mayor en la que estamos dispuestos a participar para acompañar a los productores para fijar pautas claras".

Asimismo, remarcó que "Banco Nación tiene líneas de crédito para capital de trabajo y para inversión, inclusive dentro de lo que es emergencia agropecuaria, con tasas del 17% anual". Al respecto, puntualizó que "el año pasado, a partir del 1º de abril, el Banco salió con líneas de créditos para atender la emergencia a las que se sumaron bonificaciones de organismos nacionales, se trató de una acción inédita porque un productor agropecuario en emergencia agropecuaria, anteriormente, resultaba un muerto civil. Si tenía un certificado de emergencia lo único que podía hacer era diferir pagos, pero no acceder a financiamiento. Pero Banco Nación tiene en la actualidad líneas para productores en emergencia".

Por último, Gariglio reiteró que "las preocupaciones de los productores es que en una crisis de producción los márgenes no ayudan para evolucionar en la actividad, por eso la cuestión central es el costo del financiamiento, es decir la tasa de interés". Y expresó que "el Banco está haciendo un esfuerzo enorme porque entendemos que es necesario bajar la tasa: en los últimos 90 días el costo de financiación de nuestra tasa de cartera general bajó un tercio, lo cual es significativo en un sistema financiero que venía de tasas muy elevadas".