"Estar bien de la cabeza te hace superar el cansancio" Deportes 17/02/2017 Redacción Juan José Weissen, que convirtió de penal su primer gol con BH ante Belgrano, habló en la previa del primer partido frente a Camioneros.

(Darío Gutiérrez, Redacción LA OPINION). - Llegó casi sobre la hora de comienzo del torneo. Juan Weissen en la última semana se sumó a los entrenamientos y se adaptó sin problemas, aportando su experiencia y capacidad ofensiva a un Ben Hur que había quedado un poco corto en el ataque en comparación al del Federal B.

Arrancó como recambio en el primer partido frente a Tiro Federal, pero luego ya Barraza lo incluyó entre los titulares. En la revancha con Belgrano llegó su primer gol y junto a sus compañeros intentarán superar el escollo final, Camioneros, para estar en el cuadro principal de la Copa Argentina.

Luego del regenerativo de la víspera, dialogamos con él con el tema físico en primer término por esta seguidilla de partidos en pocos días. "La verdad que estos partidos muy seguidos cuestan, pero estamos bien. Lo más importante es que se ganó, que se pudo pasar y eso es lo que te quita el cansancio", expresó el delantero a LA OPINION.

Por un lado, jugar con pocos días de intervalo genera un desgaste, pero en lo personal rescató lo positivo. "Creo que tan seguido así no jugué nunca, pero a mí me sirve porque venía falto de fútbol. Cada día me estoy sintiendo mejor, ya hace tres semanas que estoy y vamos conociendo mejor a los compañeros. Es un buen grupo, eso es lo más importante", señaló Juani.

Su confianza pudo comprobarse en la decisión de patear el penal en Paraná. "La verdad que siempre donde he estado tuve la confianza de patear un penal. Esta vez se dio, pude convertir, pero prefiero rescatar la actitud de mis compañeros y el sacrificio", puntualizó el jugador que llegó desde Las Parejas.

El rafaelino estuvo el año pasado en una situación igualmente favorable en cuanto a la Copa Argentina. "Con Unión de Sunchales habíamos pasado, pero luego yo me fui a Las Parejas cuando íbamos a jugar con San Lorenzo. Ahora puedo tener la revancha, ojalá que tras estos dos partidos pasemos y después quien no dice que nos toque un equipo de la B Nacional o de Primera", anheló el rafaelino.

De cara a lo que puede ser el duelo de ida en la provincia de Buenos Aires, opinó que "obviamente ellos tienen la ventaja de tener un día mas de descanso y que son locales, pero si uno de la cabeza está bien sabe superar el cansancio. Nosotros estamos bien de la cabeza, como grupo, y en lo anímico estos partidos sirven mucho, y te sacan todo tipo de cansancio. Seguramente vamos a hacer un partido como lo venimos haciendo, para tratar de traer un buen resultado y luego definir en casa".