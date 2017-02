Municipales y docentes tienen hoy su paritaria Locales 17/02/2017 Redacción NO SE ESPERA QUE HAYA PROPUESTA

Ampliar FOTO ARCHIVO MAS DIALOGO./ Seguirán las charlas, pero el Gobernador adelantó que esperará a lo que suceda en otros distritos.

Los docentes y empleados municipales tendrán en el día de hoy negociaciones salariales. En el caso de los maestros, será su segundo encuentro, mientras que la FESTRAM se reunirá por primera vez con los miembros paritarios de los municipios y comunas.

Todo hace suponer que en la jornada de hoy tampoco habrá novedades en cuanto a los porcentajes. El pasado miércoles, el Gobernador Miguel Lifschitz dejó en claro que habrá que esperar un poco para que los representantes del Estado muestren sus cartas. El mandatario, en declaraciones periodísticas, expresó que aún no hará "propuestas concretas" de aumentos salariales a los gremios estatales. Agregó que con las conducciones de los sindicatos acordaron tomarse un "tiempo" para evaluar qué sucede con las paritarias en otras provincias.

Ante la prensa, el mandatario provincial manifestó que no cree que la próxima semana el gobierno haga ofertas de subas salariales a los gremios estatales. "Todavía no va a haber propuestas concretas. Vamos a seguir conversando", advirtió.

"Acordamos con las conducciones gremiales de tomarnos un tiempo para evaluar la situación. Los docentes piden la reapertura de la paritaria nacional y van a insistir con ese planteo. Queremos, por los gremios y por nosotros, ver qué pasa en otras provincias", subrayó. De esta forma, parece difícil que en la jornada de hoy haya avances con los maestros. Recordemos que en la primera mesa paritaria se conformaron las comisiones técnicas que son las que se reunirán hoy en la sede del Ministerio de Educación.

Recordemos que con ATE y UPCN se reunirán el próximo martes.



MUNICIPALES, COMPLICADOS

Por otra parte, los empleados municipales y los representantes de municipios y comunas se reunirán por primera vez desde este mediodía en la capital provincial. En la previa, todos suponen una negociación complicada.

En principio, al igual que pasa con los gremios estatales de la Provincia, la principal diferencia pasa por establecer si se debe o no recuperar poder adquisitivo. Es que el Gobernador habló de una paritaria "sin piso ni techo", pero rápidamente fijó como referencia el 32,9% de inflación para el 2016, según lo que determinó el IPEC. Teniendo en cuenta que la propuesta salarial del año pasado fue del 33%, todo hace suponer que para la Provincia no hay nada que recuperar y que solo habría que plantear cuánto sería la inflación para este 2017. Los gremios piensan diferente: estiman que la suba de precios fue de entre un 40 y un 45%, lo que implicaría entre 6 y 12 puntos para recuperar este año. Una diferencia que, en un principio, parece difícil de saldar y es por ello que tanto de un lado como del otro de la mesa piensen que estas negociaciones serán "complicadas", tal cual como lo indicara Marcela Basano -Secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización- ayer en estas páginas.