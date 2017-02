Panorama Locales 17/02/2017 Redacción Leer mas ...

PAROS, RECLAMOS

Y OTROS AVANCES

El clima político, recibiendo el impacto del agitado mercado laboral, está enrareciéndose en exceso y tal como van las cosas, es muy probable que la agitación vaya en aumento. Hoy y continuando lunes y martes, lo que conformará que durante 5 días no haya actividad, paran los bancarios, luego de los reclamos parciales durante dos días de la semana pasada, al no homologar el gobierno la suba de 23,5% pactada en noviembre último. Una medida durísima sin dudas, como hacía tiempo no ocurría de parte de una organización gremial. Es que la aspiración gubernamental, haya hecho un techo del 18% para ajustar salarios, acorde a los 17 puntos estimados como inflación para el presente año.

La cifra es observada con desconfianza, tal como el 1,3% del INDEC de enero, y además se sostiene el argumento de recuperar lo perdido de poder adquisitivo que tuvo el salario el año pasado.

Los docentes se agregan a este clima, siendo casi un clásico de todos los veranos al poner incertidumbre por el inicio de las clases. También se apunta directamente al gobierno nacional por haber adoptado la postura de Pilatos en una clásica lavada de manos al no haber tenido paritaria, la cual servía de guía para las provincias.

Aquí en Santa Fe, el gobernador Lifschitz ya anticipó que "no habrá piso ni techo" en la discusión salarial, pero por las dudas deslizó los 32,9 puntos de inflación del IPEC, dejando tácitamente establecido el límite. Si bien está muy por encima del 18% del gobierno, no alcanza a la pretensión de los gremios docentes provinciales, que aspiran más que ese incremento.

También este viernes, continuando con el repaso, comenzarán las discusiones paritarias de los municipales de nuestra provincia, en una negociación que pinta como brava, nada excepcional por otra parte, pues el sector siempre tiene luchas de estas características. Aquí también prevalece la cifra del IPEC por parte del gobierno, en tanto los municipales recurren a los 40 a 45 puntos de inflación que hubo el año anterior, quedando en el medio una "grieta" bastante pronunciada.

Además, completando el panorama, se encuentran en plena discusión los estatales de UPCN y ATE que esta semana pusieron en marcha el tire y afloje por el salario.

PILETA DE BEN HUR

Y EL TARIFAZO

La pileta de Ben Hur, ahora que llega el tiempo de la climatización a partir de marzo, quedó afectada por el tarifazo del gas, por lo cual no podrá cumplir esa actividad, ya que le costaría unos 100.000 pesos mensuales por el suministro del fluido. La entidad difundió un comunicado con todas las infructuosas gestiones realizadas para ser incorporada a un régimen especial, y anticipó la decisión de recurrir a la justicia con un recurso de amparo. Lo notable del caso es que esta pileta climatizada venía funcionando desde hacía 21 años en forma ininterrumpida, lo cual pinta muy claro la complicada actual perspectiva.

CON LAS MULTAS,

UNA CACERIA

La Argentina es uno de los países que mayor cantidad de muertos tiene en accidentes de tránsito en relación a la cantidad de autos y habitantes. Está muy bien entonces que haya controles de todo tipo y además, cámaras en las rutas para aplicar las multas que correspondan, aunque también se debería exigir -para que todos aporten lo que corresponda- carreteras en buen estado, sin pozos, sin obstáculos visuales, con banquinas, buena señalización. Justamente lo que el Estado incumple, por lo cual no son poco quienes piensan, y muchas veces con razón, que se ha desatado una verdadera cacería de automovilistas con multas cuyo valor está desproporcionado con la realidad.

Estas multas, en nuestra provincia están con montos que se actualizan con el precio de la nafta, por lo cual un exceso de velocidad, no digamos en una carretera de mano y contramano, sino en una autovía -donde el límite es 120 kph- donde el riesgo disminuye considerablemente, multar con 6.000 pesos el pasar a poco más de ese registro, parece desproporcionado. Pero hay más, pues existe una reglamentación que obliga a advertir aquellos lugares donde existen radares, algo que aquí en Santa Fe no se cumple, al menos en la autopista Rosario-Santa Fe, donde las cámaras están colocadas en las cabeceras de los puentes sobreelevados, ocultos a la visión de los automovilistas. Una verdadera trampa.

Las quejas que también nos llegan provienen del sistema instalado en Bella Italia, donde el límite es 60 kph y perfectamente señalizado y advertido, pero ir a esa velocidad por más que sea una ruta urbana, es realmente despacio. Y cualquier clase de exceso tiene un costo de 3.000 pesos si paga en el plazo fijado.

El método se va extendiendo a otras muchas comunas, unas 30 que recibirán radares móviles, lo que irá haciendo cada vez más complicado movilizarse sin recibir alguna multa, pues estarán al acecho en todos lados, los conocidos y también estos con movilidad.

Digamos además, que esto no es exclusividad de Santa Fe, sino que se extiende por todo el país. Deberían existir ciertos atenuantes, pues no es lo mismo donde el tope es 80 pasar a 92 que a 140.

Respecto al monto de las multas, se había planteado la inquietud en la Legislatura para reducirlas, pero hasta ahora no hubo novedades.

JUECES DE 75

Que se dé vía libre a Elena Highton para poder continuar en la Corte Suprema una vez que en diciembre cumpla 75 años, es una señal pésima para la ciudadanía. En primer lugar, todos los magistrados que lleguen a esa edad y quieran seguir activos, con este antecedente, seguramente podrán hacerlo. Pero además, si los propios jueces no cumplen con la ley, ¿qué se puede pedir a los demás?

Y tal como viene la credibilidad en la Justicia, esta clase de hechos no hacen otra cosa que seguir asestándole nuevos golpes. Recordemos que más de 7 personas (76% es el porcentaje) sobre 10 no confía ni cree en la Justicia. Y no es para menos, con los desaguisados que hubieron estos últimos años.