Atlético quiere el regreso al triunfo Deportes 17/02/2017 Redacción BASQUETBOL

Ampliar FOTO J. BARRERA ESCOLTA./ Lucas Riboldi tiene buenos números este año.

Este viernes se disputará la décima fecha de la Liga Provincial de básquetbol. En el marco de la zona A, desde las 21:30 Atlético de Rafaela recibirá a Colón de San Justo, tratando de volver a la victoria luego que se interrumpiera en San Jorge el buen inicio de año con tres triunfos en fila. Los árbitros del encuentro, a jugarse en el gimnasio "Lucio Casarín", serán Virginia Peruchini y Adrián Parmit.

El equipo dirigido por Gerardo Velazco intentará, además, tomarse revancha de la derrota sufrida en la primera rueda en San Justo, pensando en hipotéticos desempates en la clasificación a los play offs.

Por este mismo grupo se medirán, en el mismo horario, Atalaya de Rosario ante El Tala de Rosario y Gimnasia y Esgrima de Santa Fe frente a Adeo de Cañada de Gómez. El domingo, a las 20:30, se medirán San Lorenzo de Tostado ante Atlético San Jorge.



EL "9" EN SANTA FE

Por su parte, 9 de Julio será visitante en Santa Fe ante Rivadavia Juniors. El "León" tiene por delante el desafío de tratar de ganar algún encuentro en este certamen, lo cual se hace cada vez más difícil a medida que se acerca el final de la fase regular. El encuentro se iniciará a las 21:30 con el arbitraje de Emanuel Dal Colle y Marcelo Pérez.

Los restantes encuentros de la Zona C serán Sport Cañadense vs. Ceci de Gálvez, Santa Paula de Gálvez vs. Sportsmen Unidos de Rosario y Racing de San Cristóbal vs. Unión de San Guillermo.

En el grupo B este viernes a las 21:30 se enfrentarán Atlético Sastre con Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Temperley de Rosario ante Colón de Santa Fe y Sportivo Suardi frente a Brown de San Vicente. El domingo a las 20:30 jugarán Cacu de Ceres y Firmat Football.



POSICIONES

Zona A: San Jorge 17 puntos; Atalaya 16; El Tala y Colón de San Justo 14; Gimnasia y Atlético Rafaela 13; ADEO 11 y San Lorenzo 10.

Zona C: Sport 16, Santa Paula y Ceci 15, Sportsmen y Rivadavia Juniors 14, Racing 13, Unión San Guillermo y 9 de Julio 9 unidades.