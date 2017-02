Partido de ida el sábado a las 17 Deportes 17/02/2017 Redacción Leer mas ...

En esta fase preliminar de la Copa Argentina no hay tiempo para festejos, pero por sobre todo tampoco para una recuperación física indispensable de los jugadores de una categoría amateur. A las 72 horas de haber enfrentado a Belgrano de Paraná, Ben Hur deberá visitar a Camioneros en el encuentro de ida de la fase final de la etapa preliminar de equipos del Federal B. El cotejo fue programado para este sábado a las 17 en Esteban Echeverría, donde juega el equipo que dirige Guillermo Calleri (padre del futbolista Jonathan) y que tendrá un día más de descanso, ya que jugó la vuelta el martes ante Barracas de Colón. La terna arbitral será de Villa María, José Díaz (árbitro), Oscar Palacios y Richard Moyano (asistentes).

El equipo dirigido por Gustavo Barraza, que estará viajando hoy luego del mediodía y aguardará concentrado en el predio del Club Defensa y Justicia, jugará su quinto partido en 14 días el sábado, ya que arrancó esta participación el día 4. La revancha, que se jugará la semana venidera en Rafaela, no tiene aún día y horario confirmado.

Habiendo conseguido hasta aquí cuatro triunfos en otros tantos partidos disputados, quedan los dos partidos más importantes para tratar de alcanzar la ansiada clasificación entre los 64 mejores equipos del torneo.



IZAGUIRRE LA DUDA

El plantel benhurense, en cuanto a quienes tuvieron participación frente a Belgrano, realizaron un trabajo regenerativo mientras el técnico Gustavo Barraza observó un entrenamiento futbolístico con valores juveniles y algunos suplentes en el estadio Parque. La incógnita pasa por si llegará el delantero Emir Izaguirre, con un fuerte golpe en la rodilla derecha. Si no puede ser de la partida, entre Franco Rodas o Alejandro Carrizo podría estar su reemplazante.