“Exigimos explicaciones a las autoridades de PAMI” Locales 17/02/2017 Redacción El diputado socialista Joaquín Blanco manifestó su preocupación en la Cámara de Diputados de la Provincia ante las graves falencias en las prestaciones de servicios básicos que padecen los afiliados a la obra social.

Ampliar FOTO ARCHIVO JOAQUIN BLANCO

El diputado provincial Joaquín Blanco presentó una iniciativa por la cual la Cámara de Diputados de Santa Fe se expresa respecto a los inconvenientes de público conocimiento en el funcionamiento de las Unidades de Gestión Local de Santa Fe (XV) y Rosario (IX) dependientes del PAMI -Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados- apelando a las autoridades para que brinden las explicaciones pertinentes.

"Esta situación es muy grave porque se suspendieron servicios esenciales y los afiliados no saben a quién recurrir, están confundidos y se pasean cada día en las oficinas de PAMI, haciendo filas eternas en busca de respuestas que no llegan. Los empleados tampoco saben cómo manejarse y nuestros mayores merecen soluciones urgentes”, dijo el legislador.

En el proyecto se enumeran la falta de provisión y venta de medicamentos debido al incumplimiento de pagos adeudados a las farmacias, falencias en la provisión de medicamentos oncológicos, la suspensión de prestaciones oftalmológicas por tiempo indeterminado, inconvenientes para conseguir elementos ortopédicos y el corte de servicios en especialidades como neurología, cirugía vascular periférica y de tórax.

“Lo que planteamos es la necesidad de una restructuración integral del organismo, una política más descentralizada en las provincias, el tiempo se va en controles y trámites burocráticos que tienen que llegar hasta la oficina central y muchos jubilados no pueden afrontar los gastos para continuar con su medicación o para lidiar con situaciones de extrema urgencia”, concluyó Blanco.