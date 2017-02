¿Arranca el fútbol? Deportes 17/02/2017 Redacción Los nuevos cambios en el estatuto que propone FIFA más la interna entre el ascenso y la Comisión Normalizadora hacen que vuelva a ponerse en duda el comienzo de los torneos.

Ampliar FOTO ARCHIVO INCERTIDUMBRE. / ¿Se mantendrá el acuerdo entre Primera y el Ascenso?

Pasan los días y el 3 de marzo cada vez esta más cerca. Sin embargo, la vuelta del fútbol argentino podría seguir indefinida. La FIFA envió ayer el boceto del nuevo Estatuto de AFA con modificaciones en cuanto a la representatividad por categorías, motivo por el cual el acuerdo al que habían llegado los dirigentes de Primera y del Ascenso podría romperse.

El máximo organismo del fútbol mundial pretende que haya 22 representantes de Primera, 19 del Ascenso y 6 de Grupo de Interés, números distintos a los que se mostraron tras el acuerdo en un hotel de Retiro, donde se llegó a 22-21-3, según los tres escalafones.

Además, la FIFA indicó que las elecciones se deben realizar después de por lo menos 45 días de la Asamblea anunciada para el viernes 24 de febrero, razón por la cual quedaría desactivada la fecha del 16 de marzo fijada por los dirigentes para elegir al nuevo presidente. En ese sentido, el objetivo del ente rector del fútbol es hacerles las pruebas de integridad a todos los candidatos, por lo que necesitan más tiempo.

"No va a haber fútbol en Argentina si no se respeta lo acordado. La Asamblea sólo va a votar lo acordado y rechaza todo cambio", expresó Daniel Ferreiro, vice de Chicago y referente del Ascenso Unido, en su cuenta de Twitter.

Por su parte, José Lemme, titular de Defensa y Justicia, señaló, por la señal de ESPN: "Hay que analizar el Estatuto que mandó FIFA y encontrar una solución". Y sumó: "Sabíamos que cuando no estuviera Grondona las cosas iban a estar difíciles, pero no así. Los dirigentes somos responsables de lo que sucede en AFA".

Por otro lado, Raúl Gámez, presidente de Vélez y crítico de Mauricio Macri también se refirió al tema en el programa Crack Deportivo (AM970). "Creo que todo lo malo que pasa en AFA es culpa de Macri. El nos intervino AFA, nos debilitó y fue acomodando las piezas a su conveniencia. Es normal que se dilate el comienzo del campeonato porque hay incapacidad en los que definen las cosas", opinó.

En las próximas horas, los abogados de Primera y del Ascenso redactarán el Estatuto que será presentado en la reunión del lunes con representantes de FIFA y CONMEBOL.