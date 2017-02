Inteligencia e investigación Policiales 17/02/2017 Redacción Leer mas ...

En el Organismo de Investigaciones que se va a poner en funcionamiento “va a existir un cuerpo que va a cumplir funciones de inteligencia: no puede ser que sigamos investigando el hecho pequeño y no investiguemos el hecho grave”, dijo el Fiscal General, Julio De Olazábal, y graficó esto al mencionar que “no podemos investigar el hurto de un celular y no investigar cuál es la economía que hay detrás del tráfico de celulares; y con las motos y otras cosas ocurre lo mismo. Eso no puede ser investigado por un alguien, sea de la policía o miembro del órgano de investigaciones, actuando de forma aislada: tiene que haber una forma distinta de investigar”.

Este paso “es extremadamente complejo porque es, de alguna manera, desarmar el Ministerio de Seguridad, armar esto, romper con celos, estructuras y hábitos de siglos”, reconoció el funcionario, pero también aclaró que “este cuerpo de inteligencia, guiado por los fiscales y cumpliendo con sus instrucciones, nos permitirá llevar adelante una verdadera política de persecución”.

“Estamos preparándonos para, de forma inminente a partir de hoy, comenzar a armar un Organismo de Investigación que está formado por dos alas: el de investigación callejera y el de laboratorios”, dijo el Fiscal. Al respecto, destacó que “ya prácticamente un 50 % está hecho porque la Policía de Investigaciones ya se hizo”.

Con la PDI “la calidad de las investigaciones es muy superior a lo que se hacía antes; ese cambio está dando muy buenos resultados y confío en que en los laboratorios va a pasar exactamente lo mismo –expresó De Olazábal–. Entonces ahí sí llegará el momento de decir que hemos producido un verdadero cambio en el procedimiento y la investigación, porque no se trataba solamente de cambiar los actos rituales del juicio. También se trata de cambiar todos los procedimientos, no los sacralizados solamente, y ahí la investigación tiene un papel extremadamente importante”.

Finalmente, el funcionario del MPA destacó “la fuerza y decisión del gobernador y los ministros, así como de las anteriores gestiones, para este cambio que permite que en materia procesal, Santa Fe pase de ser una provincia que era denostada y señalada como una rémora y utilizada como ejemplo de lo que no debía hacerse, a estar a la cabeza del cambio procesal, al punto que gente de la provincia es convocada para explicar cómo pudo hacerse esto en tan poco tiempo”.