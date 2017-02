Rechazo de diputados k Nacionales 17/02/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Los diputados nacionales del bloque Frente para la Victoria-PJ, que preside Héctor Recalde, rechazaron ayer las expresiones del presidente Mauricio Macri en conferencia de prensa y advirtieron que "el Ejecutivo no puede decidir volver a foja cero" en el acuerdo con el Correo Argentino. "En cuanto a la propuesta abusiva que el gobierno presidido por Macri acordó con el Correo Argentino perteneciente a Macri, ahora que el Presidente fue descubierto dice que va a ´volver a foja cero´. Pero el Estado ya aceptó la propuesta abusiva, la fiscal dictaminó y ahora falta la decisión de los jueces. El Ejecutivo no puede decidir ´volver a foja cero´", señalaron los legisladores.

Según consideraron, "ha quedado demostrado que hay un conflicto de intereses: Macri es quien instrumenta el pago de la deuda y Macri es quien sale beneficiado de esta propuesta abusiva, de este acuerdo que se realizó en junio y que se hizo público gracias al dictamen de la fiscal". "Macri dice que no sabía nada del acuerdo. El propio ministro de Comunicación, Oscar Aguad, reconoció que le había informado al jefe de Gabinete, Marcos Peña. Y que Peña le dijo ´dale para adelante´. Está claro: Macri sabía. Y aprobó el acuerdo abusivo que beneficia a su familia en perjuicio de las arcas del Estado", subrayaron.

En un comunicado, los diputados kirchneristas afirmaron que "Macri dijo que va a instruir al Congreso para que la AGN audite", pero "el propio Oscar Lamberto (auditor general) ya estableció lo que todos sabemos por haber leído la Constitución Nacional: que la AGN no depende del Poder Ejecutivo, depende del Congreso".