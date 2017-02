Errores en la gestión Nacionales 17/02/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El presidente Mauricio Macri reconoció ayer que el Gobierno cometió "errores", pero sostuvo que lo importante es "no persistir" cuando hay equivocaciones y remarcó que no tiene previsto realizar "ningún cambio" en su Gabinete de ministros. "Cuando uno hace tantas cosas también comete errores. Lo importante es no persistir, no decir ´yo no me equivoqué´y querer dar la vuelta al mundo para llegar al mismo lugar en vez de dar un paso atrás. Eso yo nunca lo voy a hacer. Si me equivoco, doy el paso atrás y lo corrijo. Esto es un proceso en el cual vamos en la dirección correcta", sostuvo el mandatario.

En conferencia de prensa en el Salón Blanco, el jefe de Estado resaltó su condición de "falible" y subrayó su compromiso con "la honestidad y la dedicación". "Si quieren magos, a (el ilusionista David) Copperfield. Si quieren infalibles, busquen a otro, porque yo soy falible. Lo que sí comprometo es honestidad y dedicación, porque esa es la base de nuestra relación", manifestó.

A pesar de los pasos en falso que generaron polémicas en las últimas semanas, como el acuerdo con el Correo Argentino y las modificaciones en el cálculo de los haberes jubilatorios, el líder del PRO ratificó a los integrantes de su equipo de trabajo, sobre quienes afirmó sentirse "orgulloso". "No tenemos previsto ningún cambio por ahora. En la medida en la que toda la gente que trabaja acierte mucho más de las cosas que pueda equivocar los seguiré apoyando, porque aquellos que hablan de que hay que saber hacer política yo les recuerdo que estamos acá porque los que hacían política nos llevaron a donde nos llevaron, a que haya argentinos sin trabajo, que no tienen para poner sobre la mesa, preocupados por la calidad de la educación pública, el avance del narcotráfico", remarcó.

Al momento de la consulta, las caras de la vicepresidenta, Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis; y el jefe de asesores, José Torello, se pusieron pálidas y prestaron especial atención a la respuesta. Sin embargo, luego de que Macri descartara cambios, los funcionarios se miraron aliviados y sonrieron.