Basano anticipa una "paritaria complicada" Locales 16/02/2017 Redacción RECONOCIO QUE LOS SALARIOS DEBEN ACTUALIZARSE

Ampliar FOTO ARCHIVO DIFICIL RESOLUCION./ Basano representará al Municipio mañana en el primer encuentro paritario con la FESTRAM.

En el día de mañana se concretará la primera reunión paritaria para los empleados municipales. Rafaela será una de las protagonistas: Darío Cocco, Secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales estará por el lado de los trabajadores, mientras que Marcela Basano, Secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización, hará lo propio en representación de los municipios y comunas. La funcionaria adelantó que las negociaciones serán "complicadas", al tiempo que admitió que los salarios deben actualizarse.

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) recordó que el lunes por la mañana se reunieron los representantes de los municipios para elegir quiénes serían los delegados. Y si bien Rafaela no participó del encuentro, quedó como uno de los 8 miembros titulares.

"Veremos el viernes cómo se desarrolla la reunión y si ellos (por la FESTRAM) traen una propuesta salarial", dijo y agregó que "lo único que nos queda claro es que será una paritaria complicada porque si bien no es ninguna novedad el decir que las finanzas de los municipios y comunas están complicadas desde hace ya mucho tiempo, han habido factores que han complicado esto: la situación socioeconómica del país, pero también la cuestión climática, que ha afectado a muchas localidades. Esto implica un monto mucho mayor de los compromisos que uno tenía asignado. Cuando uno hace un presupuesto, uno establece gastos de funcionamiento y no prevé que haya tormentas con los perjuicios que han causado".

"Lo que digo no es nada nuevo: es lo que ya vienen diciendo otros funcionarios y sindicalistas. Creo que va a ser complejo porque tampoco desconocemos la situación de los empleados municipales. Sabemos que la recomposición salarial es necesaria por todo lo que ha pasado, por el nivel de inflación que hemos tenido que enfrentar el año pasado. Pero tampoco los recursos de los municipios se han incrementado en la proporción que esperamos siempre para poder hacer frente a los gastos de funcionamiento como para implementar una política salarial justa", describió Basano.

Para la Secretaria de Hacienda del Municipio, la principal discusión pasará por determinar si debe o no haber recuperación del poder adquisitivo con respecto al año pasado. Es que la Provincia toma como referencia los datos del IPEC que dieron un 32.9% de inflación para el 2016, y el aumento salarial fue del 33%. Pero para los gremios, la inflación rondó entre el 40% y el 45%, lo que implicaría un 10% de adicional a la inflación que se estime para el presente año. "Venimos de negociaciones paritarias de hace menos de dos meses, con el bono de fin de año. Y ahí la gente de FESTRAM planteaba un atraso del 12%. Creo que gran parte de la discusión pasará por allí, porque además el Gobierno nacional entiende que habrá una inflación muy por debajo de la del año pasado", indicó.