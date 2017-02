Ben Hur está en la fase final Deportes 16/02/2017 Redacción Se impuso de visitante por 2 a 0 a Belgrano en la revancha y definió la clasificación con un gloabal de 4 a 1. Weissen, de penal, y Rodas anotaron los goles. El fin de semana visita a Camioneros en el partido de ida.

Ampliar FOTO EL DIARIO DESEQUILIBRANTE./ No convirtió, pero Matías Gonzalez fue un dolor de cabeza para los entrerrianos en la serie.

Ben Hur mantuvo su andar triunfador por la fase preliminar de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Gustavo Barraza derrotó en Paraná a Belgrano por 2 a 0 y sumado al 2 a 1 del partido de ida, terminó con un global de 4-1 la segunda fase de la etapa Regional, pasando a la final donde se medirá con Camioneros de Luján.

El Lobo, con la mesurada tranquilidad del triunfo obtenido en barrio Parque, priorizó plantarse con seguridad en su propio campo, tratando de proteger de la mejor manera posible al arquero Marcos Cordero.

El elenco entrerriano intentó despegar por las bandas, donde Navarrete y Albornoz trataban de asistir a Chiavarini, siempre peligroso en el juego aéreo, y Flores. Pero el buen trabajo de Nicolás Pautasso y Daniel González en la recuperación en el sector central, y la concentración de los defensores, hizo que le costara al conjunto de Veronesse llegar con asiduidad y jugadas bien hilvanadas que pudieran comprometer el arco benhurense.

Recién pasado el cuarto de hora, un cabezazo de Bruselario que se fue cerca, fue la primera aproximación. BH no se preocupaba demasiado por arriesgar en ataque, pero cerca de los 30' pudo disponer de algunos espacios y Matías González, tras eliminar a Lozano, buscó el segundo palo de Vergara que con lo justo desvió el remate.

El local no tenía mucho juego asociado, pero generaba jugadas de pelota parada, con varios córners y algunos tiros libres, y en ese aspecto es un equipo que puede ser peligroso. Chiavarini tuvo la más clara a los 35' con un cabezazo que se fue apenas alto, y luego Bruselario no pudo conectar, también en un tiro libre, casi abajo del arco.

Ya en los pasajes finales de la primera mitad, en la segunda acción a fondo del Lobo, Weissen llegó antes que Vergara en una acción punzante dentro del área y el arquero lo derribó. El propio delantero rafaelino se encargó del remate, fuerte al palo derecho, para poner el 1 a 0 que ya le daba una tranquilidad importante, porque obligaba al dueño de casa a convertir dos tantos para ir a los penales, y tres para pasar.

En la segunda parte, de movida el técnico local puso toda la carne en el asador con los ingresos de Sebastián Alí y Amadeo De Bueno. Así quitó gente del fondo para sumar vocación ofensiva, pero como sucede en muchos casos, esto no es garantía de resultados.

Ben Hur siguió bien parado, más allá de algunas desconcentraciones en jugadas de pelota detenida o determinadas distracciones. Pero la ineficacia de Belgrano en algunas oportunidades, y la seguridad de Cordero en otras, hicieron que el tiempo fuera pasando con el resultado en favor del conjunto rafaelino. En otras también contó con una cuota de fortuna, como en el cabezazo de Alí que dio en un palo.

El elenco rafaelino tuvo para liquidar el pleito con una escapada de Izaguirre, pero se demoró un instante y permitió el seguro cruce de Salguero. Pero pasada la media hora no perdonó en una contra bien armada entre Matías González y Palma, la apertura oportuna para Carrizo y el centro del Laucha bien puesto para que Rodas solamente tuviera que colocar el pie con dirección hacia el arco de Vergara, y poner el 2 a 0 que sería definitivo, y sentenciaba la serie.

Ben Hur ganó su cuarto partido sobre otros tantos jugados en la Copa Argentina y disputará la tercera fase, la decisiva, para tratar de ser uno de los clasificados al cuadro principal del torneo.