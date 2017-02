Atlético define el cuadrangular Deportes 16/02/2017 Redacción La ‘Crema’ se enfrenta con Crucero del Norte desde las 21:30 en cancha de Boca Unidos. Es la final del torneo que se disputa en Corrientes y Juan Manuel Llop dispondrá de un equipo alternativo.

Ampliar FOTO ARCHIVO DOS QUE ESTARAN. / Teo Paredes se mantiene en la formación inicial y Mauro Albertengo, que ingresó el martes en el complemento, irá de arranque.

Atlético de Rafaela se enfrentará esta noche, desde las 21:30, a Crucero del Norte, en la final del cuadrangular de preparación que se disputa en el estadio de Boca Unidos de Corrientes.

La idea del entrenador Juan Manuel Llop era darle rodaje a los 21 futbolistas que viajaron a dicho certamen veraniego y es por esto que el once inicial que presentará la ‘Crema’ esta noche mostrará nueve modificaciones respecto del elenco que viene de ganarle el martes último al propio conjunto local, por 4 a 0.

Se mantiene Lucas Hoyos en el arco y el paraguayo Teodoro Paredes en la defensa, el resto cambia todo más allá de disputar la final.

El dibujo táctico se mantendrá y el DT dispondrá de un 4-4-2 con la última línea compuesta por Eros Medaglia, Teo Paredes, Nelson Benítez y Gianfranco Ferrero; en el medio campo irán por las bandas Robin Ramírez y Angelo Martino, mientras que el doble cinco lo conformarán Mateo Castellano y Lautaro Navas. Arriba: Mauro Albertengo y Marco Borgnino.

Por el lado de Crucero del Norte, que milita en el torneo de la B Nacional (último en las posiciones junto a Flandria), viene de eliminar a Patronato de Paraná tras superarlo por 1 a 0 con gol de Leandro Fernández.

El DT del 'Colectivero', Héctor Rivoira, no confirmó el equipo titular que dispondrá para enfrentar hoy a Atlético de Rafaela pero probablemente repita el once que utilizó el pasado martes.

Antes de dicho compromiso se medirán Boca Unidos de Corrientes y Patronato de Paraná, desde las 19:00, por el tercer puesto de este cuadrangular.



Las probables formaciones:



Atlético de Rafaela: Lucas Hoyos; Eros Medaglia, Teodoro Paredes, Nelson Benítez y Gianfranco Ferrero; Robin Ramírez, Mateo Castellano, Lautaro Navas y Angelo Martino; Mauro Albertengo y Marco Borgnino. DT: Juan Manuel Llop.



Crucero del Norte: Ignacio Arce; Alejandro Pérez, Federico Domínguez, Rodrigo Lechner y Guillermo Sotelo; Joel Arévalos, Cristhian Britos e Iván Molinas o José Dujaut; Enzo Bruno; Pablo Ostrowski y Leandro Fernández. DT: Héctor Rivoira.