El Correo Argentino SA negó "irregularidades" Nacionales 16/02/2017 Redacción Realizó una presentación judicial para rechazar el dictamen fiscal contrario al acuerdo con el Estado y acusó a Néstor Kirchner de hacer "la peor estatización".

Ampliar FOTO M.LAPOLITICAONLINE.COM CIBILS ROBIROSA./ El presidente de Correo Argentino SA.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La empresa Correo Argentino S.A. realizó ayer una presentación judicial para rechazar el dictamen fiscal contrario al acuerdo con el Estado y advirtió que esa deuda "no debió haber existido nunca", al señalar que el expresidente Néstor Kirchner realizó "la peor estatización".

El escrito fue presentado por el presidente de Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, como descargo ante el dictamen de la fiscal Gabriela Boquin, que catalogó el convenio con el Gobierno como "abusivo".

"La propuesta no es abusiva, ni implica una condonación de ningún tipo. Alcanza al 100 por ciento del crédito del Estado Nacional en términos nominales más un 7 por ciento de interés", resaltó la compañía.

En la presentación a la que tuvo acceso NA, Correo Argentino SA advirtió que en el acuerdo con el Gobierno "no hay alteración alguna al orden público, ni se viola la ley de Ética Pública cuando se pretende pagar una deuda que no debió haber existido nunca".

Sobre la deuda que mantenían con el Estado, la empresa, propiedad del Grupo Macri, aseguró que no se cumplieron algunas obligaciones tras la concesión, lo que llevó a la compañía a "una delicada situación financiera".

"Ni el Estado Nacional ni los entes descentralizados pagaron en tiempo por los servicios postales que requerían, mientras el Correo Argentino S. A. seguía obligado a continuar prestando dicho servicio", denunció la compañía en el escrito.

En este sentido, la sociedad explicó que "continuó pagando sus cánones con normalidad hasta el año 2000" y "luego lo hizo de manera discontinua y parcial, a medida que el cuadro se agravaba".

Según detalló, en ese momento pidió "la compensación de los cánones con la deuda" que el Gobierno tenía para con ellos por el atraso en el pago de su trabajo, lo que derivó en que la empresa llame a un concurso preventivo en el 2001.

Por otra parte, el Correo aseguró que "sobrecumplió sus obligaciones de inversión, alcanzando una suma invertida de más de 400 millones de dólares".

"Conforme se viene diciendo, fueron los graves incumplimientos contractuales del Estado los que provocaron este proceso, donde el mismo Estado se presentó como acreedor reclamando los cánones no abonados, que constituyen el crédito que hoy se discute", resumieron las autoridades de la sociedad.

A su vez, señalaron que fue el expresidente Néstor Kirchner quien, dos años más tarde, decidió "rescindir el contrato de concesión y apropiarse de todos los bienes y activos de Correo Argentino S. A., sin pagar por ellos un solo centavo".

Para la entidad postal, esta maniobra fue "la peor estatización realizada por el Estado Nacional, despoja a la concesionaria de todos sus activos, y le deja todos los pasivos".

A la vez, cuestionaron fuertemente la postura de la Fiscalía, al señalar que "para arribar a sus forzadas conclusiones, actualiza el crédito", utilizando "la tasa más alta que existe en la Argentina, a sabiendas que ello es improcedente".

"Aún así, realiza mal el cálculo, de manera tendenciosa", criticó el Correo, al tiempo que indicó que "no hay firma legal ni jurídica alguna que permita llevar la deuda verificada por el Estado Nacional en el mes de junio de 2003 ni a $ 4 mil millones ni a $ 30 mil millones, ni a $ 70 mil millones".

Finalmente, las autoridades explicaron que "la propuesta" de pago de la deuda que realizaron "no es un acuerdo espurio, ni antojadizo, ni oscuro".

"Es una mejora de la propuesta alcanzada en el marco de un proceso público, en una audiencia pública, con la presencia de todas las sindicaturas actuantes", resaltaron.