Carrió: salud y candidatura

Elisa Carrió sigue descansando con amigos en una chacra de Punta del Este. Mientras tanto, ya evalúa con qué argumentos se sentará a negociar con Mauricio Macri su destino electoral. Será en marzo, y tendrá en cuenta no sólo la mejor estrategia para Cambiemos, sino también los límites que le impone su salud. Podría ser candidata en la Provincia o en Capital. O podría no postularse y dedicarse a recorrer el país como referente de la alianza gobernante. “Provincia, no ser candidata y Capital, ese es el orden”.

Así lo analizó uno de los dirigentes de la Coalición Cívica con los que más habla Carrió. (Perfil)