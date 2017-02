Para Castellano, la obra del Balneario jerarquiza el ingreso a nuestra ciudad Locales 16/02/2017 Redacción RECORRIDA POR LA OBRA DEL PRESUPUESTO CIUDADANO

Ampliar FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD JUEGO DE AGUA./ Una de las principales características del nuevo Balneario: el agua se toma de las napas.

El intendente Luis Castellano, acompañado por la secretaria de Desarrollo Urbano, Mariana Nizzo, y la subsecretaria de Gestión y Participación, María Julia Davicino, concurrió al Parque Balneario, para observar la importante obra de remodelación que se está llevando adelante en el espacio.

También estuvieron presentes integrantes del equipo de arquitectos que participó del proyecto, y vecinalistas de los barrios más cercanos al predio.

"El Balneario volverá a lucir en todo su esplendor", manifestó el Intendente en declaraciones a la prensa. "La ciudad necesita tener en estas condiciones un espacio emblemático como este, como lo ha sido históricamente, y fundamentalmente cumplir con los vecinos que votaron por este proyecto", agregó.

"El proceso participativo que posibilitó esta realidad es un modo de jerarquizar la democracia, y aquello que se discutió y se votó, lo estamos cumpliendo", ratificó el primer mandatario.

"Se trata de un emprendimiento similar al de la refuncionalización de avenida Aristóbulo del Valle, donde también se jerarquizó un espacio público para el uso de la familia", comparó.

"Es esto lo que nosotros queremos: todo espacio público que se abandona, comienza a ser ocupado por la delincuencia y la inseguridad", enfatizó. "Pero el espacio público que está bien terminado, que puede ser usado por la comunidad, es un espacio ganado para la ciudad, y este Parque Balneario es un exponente destacado, que además jerarquiza el ingreso de Rafaela", apuntó.

"Avenida Aristóbulo del Valle era un ejemplo de un espacio oscuro, peligroso, un lugar donde habíamos tenido inconvenientes de seguridad y también de tránsito, y hoy es un espacio que han ganado la familia, los ciclistas, los caminantes, equipos que van a entrenar, y eso es lo que necesitamos para la ciudad", ejemplificó.

"Para que todos podamos disfrutar de los espacios públicos, tenemos que revitalizarlos; para el domingo pasado teníamos previsto un encuentro recreativo y cultural que debimos suspender por el mal tiempo, pero el lugar ya se puede usar, como de hecho sucede, y nos pone muy contentos porque lo que se invierte es dinero de los rafaelinos, y esa inversión vuelve para que la gente se apropie y disfrute de estos ámbitos", puntualizó.



DETALLES DE LA OBRA

Mariana Nizzo, por su parte, hizo especial hincapié en "dos cuestiones fundamentales: el Parque Balneario considerado como una puerta urbana, por eso emprendimos la remodelación del frente; y la necesidad de sacar los autos de adentro del espacio, porque eran una barrera muy grande para el desarrollo del lugar".

"Hoy la gente puede disfrutar este espacio con estacionamientos especiales y ordenados, y con lomadas que limitan ese ingreso de autos a la zona de esparcimiento", especificó.

"Las próximas obras serán las ciclovías interiores, punto sano, bebederos, entre otras", enumeró.



EL JUEGO DE AGUA

"Los chorros de agua captan el fluido de las napas, no de la red potable", recalcó Mariana Nizzo. "Además, la instalación cuenta con un sistema de reciclado del líquido", aclaró. "La distribución domiciliaria de agua potable no se ve afectada", aseveró.



ACERCA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

"El Presupuesto Ciudadano de Gestión Participativa es un proceso de participación ciudadana en el cual los vecinos deciden acerca de los usos de una parte de los fondos públicos", explicó María Julia Davicino.

"En 2014, el Gobierno Municipal puso en discusión en la comunidad siete propuestas de intervenciones urbanas en diferentes espacios públicos de Rafaela, con el fin de remodelarlos y ponerlos en valor. Los siete anteproyectos fueron debatidos por los mismos vecinos y por las instituciones, en diversos foros, y luego fueron puestos a consideración de toda la ciudadanía mediante una votación, para seleccionar los cuatro que finalmente se concretarían".

"Una de esas obras, la remodelación de la avenida Aristóbulo del Valle, ya está concluida e inaugurada; la refuncionalización del Parque Balneario aún está en marcha, pero ya la queríamos mostrar a todos, porque ya podemos disfrutarla aunque aún no se encuentre terminada".

"La propuesta de esta planificación participativa se basa en la convicción de que los vecinos, representantes institucionales, y diversos grupos de interés deben ser parte activa del proceso de discusión y construcción de estos espacios de uso común, de modo transparente, inclusivo y democrático".