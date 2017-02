Robaban bebidas de un camión

Ayer por la mañana la oficina de Relaciones Policiales de la Unidad Regional V, que una labor conjunta de efectivos de la Seccional 13ª y el Comando Radioeléctrico permitió el esclarecimiento de un hecho contra la propiedad.

Desde un camión estacionado en el cruce de las calles Rincón y Brasil, sustrajeron bebidas, y no pasó mucho tiempo hasta que se determinó que lo robado se hallaba en un domicilio de la calle Rincón.

Así las cosas, se procedió al secuestro de packs de bebidas gaseosas y a la detención de cinco menores de edad de sexo masculino, por resultar responsables del ilícito de mención.

Dos de los transgresores tienen 17 años de edad, uno 16, otro 15, y el restante de 14, y luego de registrarse el traslado (junto a lo recuperado por los policías) a la sede de la Seccional 13ª por razones de jurisdicción, los frustrados ladrones fueron entregados a sus progenitores.



HALLAN CAMIONETA Y UNA MOTO

Personal de Comisaria 8 Santa Clara labró informe a raíz de tomar conocimiento que en Zona Rural de dicha localidad se hallaba una camioneta tipo Pick Up marca Toyota en aparente estado de abandono. Tras pesquisas investigativas se determinó que sobre la misma pesaba pedido de secuestro del martes pasado, jurisdicción de Sub Comisaría 16 Susana. Pese a esto, se prosiguen diligencias.

Por otro lado, el personal de Sub Comisaría 1º labró un informe en virtud de ser anoticiados de la existencia de un motovehículo en estado de abandono. Se procedió al formal secuestro de una motocicleta marca Honda modelo Biz. Tras consulta con el sistema se estableció que la misma poseía pedido de secuestro en jurisdicción de Comisaría 3 Sunchales por un ilícito perpetrado contra una ciudadana de esa ciudad. Tras trámites de rigor el birrodado fue restituido a su propietario.