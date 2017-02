El programa de la Liga Provincial Deportes 16/02/2017 Redacción Leer mas ...

9 DE JULIO./ Será visitante el viernes.

Ya está el programa para la décima fecha de la Liga Provincial de básquetbol. En el marco de la zona A, el viernes a las 21:30 jugarán Atalaya de Rosario ante El Tala de Rosario, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe frente a Adeo de Cañada de Gómez y Atlético Rafaela con Colón de San Justo. El domingo a las 20:30 se medirán San Lorenzo de Tostado ante Atlético San Jorge. Por su parte, en el grupo B el viernes a las 21:30 se enfrentarán Atlético Sastre con Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Temperley de Rosario ante Colón de Santa Fe y Sportivo Suardi frente a Brown de San Vicente. El domingo a las 20:30 jugarán Cacu de Ceres y Firmat Football.

En la zona C, los cuatro juegos irán el viernes a las 21:30: Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. 9 de Julio de Rafaela, Sport Cañadense vs. Ceci de Gálvez, Santa Paula de Gálvez vs. Sportsmen Unidos de Rosario y Racing de San Cristóbal vs. Unión de San Guillermo.