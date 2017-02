Un duro cruce entre Galdeano y Galassi Locales 16/02/2017 Darío H. Schueri Leer mas ...

El presidente de la UCR a nivel provincial Julián Galdeano apuntó a la situación del Frente Progresista Cívico y Social de cara a los comicios legislativos de este año, indicando que “todos hacen foco en el radicalismo”, preguntándose: “¿qué pasa si el socialismo avanza sobre un acuerdo con el Frente Renovador?”.

El que salió a responderle fue el jefe de la bancada de diputados socialistas Rubén Galassi, quien disparó: "en realidad lo de Margarita Stolbizer y Sergio Massa es un acuerdo para la provincia de Buenos Aires y tiene casi nulas posibilidades de concretarse en la realidad santafesina".

Galdeano surfea en las encrespadas olas dentro del FPCyS e inclusive del propio radicalismo minimizando los roces: “nosotros no le vemos dificultad al tema”, dijo el diputado rosarino, quien agregó que “si nosotros (la UCR) no hubiésemos tomado una decisión, hoy Scioli sería el presidente y López el ministro de Obras Públicas”, a la vez que agregó que “no somos un partido testimonial, somos un espacio con intención de poder”.

Galassi, sobre el incipiente acuerdo entre Margarita Stolbizer y Sergio Massa opinó que "es un acuerdo para Buenos Aires, y hoy lo vemos con alcance a ese territorio; desde ya que nosotros no lo compartimos y no va a tener en principio consecuencias en la construcción que venimos haciendo aquí en Santa Fe y mucho menos en el trabajo cotidiano de los gobiernos, ya sea de la Provincia con Miguel Lifschitz o de Rosario con Mónica Fein". El ex-ministro de Gobierno de Bonfatti recordó que "la decisión del Partido Socialista en el 2015 había sido no apoyar ni a Macri ni a Massa ni a Cristina Fernández, y seguramente de concretarse este acuerdo (Stolbizer-Masa) en provincia de Buenos Aires nuestro Partido fijará una posición, y como tenemos personería y existencia real en la provincia de Buenos Aires haremos un planteo en ese territorio. Personalmente -agregó- no comparto estos acuerdos que son de personas; la construcción política se hace de abajo hacia arriba con programas, con proyectos pensando en la coyuntura, pero también pensando en el mediano y en el largo plazo, y amontonarnos para una elección para ver si sacamos unos votos más, unos votos menos, si ponemos un diputado más o un diputado menos no lo compartimos".

Avanzando en la cuestión interna del FPCyS, Galassi describió que "el radicalismo decidió integrarse a Cambiemos y está dando pasos en ese sentido en la provincia de Santa Fe, cosa que no juzgo porque respeto la decisión que toma este Partido pero no la comparto", e invocó al intendente de Santa Fe: "lo mismo pasa con José Corral, el Partido Socialista decidió votar en blanco en el balotaje del 2015, ni Macri ni Scioli, y José Corral persiste incluso para atenuar su apoyo indisimulable y entusiasta a Macri diciendo que algunos socialistas decidieron votar a Scioli y no fue así".

Galdeano había anticipado “nuestra decisión (de estar en Cambiemos) no debería afectar la composición del frente provincial”, a lo que Galassi respondió: "entendemos que un sector muy importante del radicalismo sigue compartiendo nuestra visión de construcción en Santa Fe y que puede tener una proyección a nivel nacional y me animo a nombrarlos: Jorge Henn, el vicegobernador Carlos Fascendini, ministros como Maximiliano Pullaro, Jorge Alvarez, senadores como Felipe Michlig, Rodrigo Borla junto a muchísimos intendentes están en este proyecto junto a los partidos".

Finalmente, el diputado socialista arremetió contra la política nacional: "no compartimos este modelo económico que por más que se esmeren en negarlo, tiene la misma matriz, la misma mirada que los gobiernos que se estructuraron con una idea política y económica que ya se aplicó en Argentina en la década de los noventa".