Lifschitz: "todavía no va a haber propuestas concretas" Locales 16/02/2017 Redacción ESPERARAN RESULTADOS DE OTRAS PROVINCIAS

El gobernador, Miguel Lifschitz, expresó que aún no hará "propuestas concretas" de aumentos salariales a los gremios estatales. Agregó que con las conducciones de los sindicatos acordaron tomarse un "tiempo" para evaluar qué sucede con las paritarias en otras provincias.

Ante la prensa, el mandatario provincial manifestó que no cree que la próxima semana el gobierno haga ofertas de subas salariales a los gremios estatales. "Todavía no va a haber propuestas concretas. Vamos a seguir conversando", advirtió.

"Acordamos con las conducciones gremiales de tomarnos un tiempo para evaluar la situación. Los docentes piden la reapertura de la paritaria nacional y van a insistir con ese planteo. Queremos, por los gremios y por nosotros, ver qué pasa en otras provincias", subrayó.