Llop quedó conforme después del amistoso ante Boca Unidos Deportes 16/02/2017 Redacción El entrenador de la ‘Crema’ y su visión del 4-0 ante los correntinos. “En líneas generales hicimos un partido parejo”.

Atlético de Rafaela continúa con su puesta a punto y lo hace en Corrientes, donde el martes por la noche sumó un nuevo amistoso de verano, goleando 4-0 a Boca Unidos y metiéndose en la final del cuadrangular ‘Copa de Verano’.

“Estoy conforme porque en general hicimos un buen partido en muchos aspectos y en el segundo tiempo aprovechamos algunas ocasiones que no pudimos hacerlas en el primer tiempo”, declaró Juan Manuel Llop en diálogo con radio El Espectador. “En líneas generales hicimos un partido parejo, mantuvimos la posesión de pelota, la intención de querer jugar, de presionarlo al rival. Lo del complemento fue mejor porque fuimos contundentes”, agregó el DT.

Los goles en la victoria: Fernando Luna, Mauro Albertengo (que había ingresado por Costa que salió con una molestia) y dos de Gabriel Gudiño. Los de ofensiva cumplieron y marcaron, algo que le costó y cuesta a este equipo. “Estamos bien en nuestra parte ofensiva, con el ingreso de Itabel, la llegada de Leandro Díaz, con Mauro (Albertengo), Marco Borgnino, Costa, todos están bien y no lo menciono a Ramírez porque lo estoy haciendo trabajar en otra zona. Faltaba un poco de actividad en la zona media, donde estamos trabajando, para poder suplantar a los chicos que están lesionados y se hizo bien”.

En relación a dicho sector, el del medio campo, el del doble cinco, en donde Llop viene probando alternativas para suplantar a los lesionados (Romero, Pittinari y Soloa) y tanto Montiel como Paz, que jugaron el martes, tuvieron un buen rendimiento y “me alegra por ellos y sobre todo por Montiel, que está jugando en una zona que no es su posición habitual y lo estamos ayudando y enseñándole en esa zona, tiene muy buena técnica y nos puede dar una salida también por el sector medio”, señaló ‘Chocho’ y sobre Montiel agregó: “Tiene remate de media distancia y nos da variante en la parte ofensiva, que es lo que estuvimos trabajando en este tiempo. La parte defensiva lo está haciendo bien”.