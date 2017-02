Ofertas en baja con el mercado en alza SUPLEMENTO RURAL 16/02/2017 Redacción Leer mas ...

(Por Dante Romano). - La anterior fue una semana con mucha información para digerir. Se difundieron el reporte mensual de oferta y demanda del USDA, el de exportaciones semanales, las estimaciones de la CONAB para Brasil y la de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para Argentina. Y cuando la semana cerraba, sorprendieron positivamente las importaciones de soja Chinas de enero.

En soja predominaron en el reporte del USDA las noticias negativas. En EE.UU. no se redujeron los stocks finales como esperaban los analistas, aun cuando el ritmo de exportaciones de EE.UU. sigue muy activo. Además si bien hubo un recorte de producción para Argentina, resultó menor a lo que esperaba el mercado, quedando en 55,5 mill.tt. Como por otro lado la Bolsa de Cereales de Buenos Aires incrementó su cifra a 54,5 mill.tt. queda poco margen para corregir a la baja nuestra cosecha.En el caso de Brasil si bien el USDA mantuvo 104 mill.tt. de producción, el mismo día la CONAB subió su estimación a 105,6 mill.tt. Sumando estos datos nos encontramos conque si el USDA ajustara los números de Argentina a lo que dicen los analistas locales, e hiciera lo mismo para Brasil, los stocks finales del mundo terminarían subiendo.

Sin embargo lo poco que la soja bajó el día del reporte del USDA se recuperó posteriormente. Esto se debió a la demanda que sigue muy firme. El viernes se conoció que en enero China importó 7,66 mill.tt. de soja, el mayor número para enero de los últimos 10 años.

Pasando a maíz si hubo ajuste a la baja en stocks de EE.UU. por más consumo interno, aunque no por exportaciones. Esto aún cuando las mismas vienen muy adelantadas respecto al ritmo normal. Sucede que con una gran cosecha de Brasil en ciernes, el USDA espera más competencia para EE.UU.

Hablando de Brasil, mientras que el USDA mantuvo la proyección en 86,5 mill.tt. la CONAB la subió a 87,4 mill.tt. Estos niveles implican recuperar 20 mill.tt. la cosecha de maíz de ese país, que pujara por un lugar en el comercio internacional contra el maíz Argentino y de EE.UU. Esto cobra una importancia superlativa si tenemos en cuenta que la disputa política entre Norteamérica y México está llevando a este último a buscar otros proveedores de maíz.

El único cultivo donde hubieron muchos datos alcistas fue el trigo, donde por más demanda externa bajaron los stocks de EE.UU., y por problemas en la producción de diversos países entre los que se destaca India perdiendo 3 mill.tt., las existencias bajaron a nivel internacional. Cierto es que los stocks/consumo siguen muy altos, pero vienen ajustándose a la baja. Y si sumamos a eso problemas climáticos en Rusia/Ucrania que están tratando de ser evaluados, también en EE.UU. y una menor área sembrada con variedades de invierno para Norteamérica, entendemos porqué los fondos que venían muy vendidos recompraron posiciones.

Pensando más en el largo plazo, la asignación de áreas para 2017/18 en EE.UU. favorecería a la soja por encima de maíz y trigo, lo cual podría ser limitante para los precios de la oleaginosa. Pero siempre desde el lado de la oferta, y lo que estamos viendo es un mercado traccionado más bien a la suba por la demanda activa.

En el plano local el trigo volvió a la carga con alzas que están llevando nuevamente los valores a niveles que se aproximan a los 180 U$S/tt que esperamos de piso para reactivar ventas.Las subas externas también volvieron a dar chances de tomar precios interesantes en soja y maíz que no deberían desaprovecharse, dados los elementos antes analizados. (Centro de Negocios - Universidad Austral).