No pueden indicar los temas a auditar

PARA LAMBERTO DE AGN

OSCAR LAMBERTO.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El auditor general de la Nación, Oscar Lamberto, aseguró ayer que ese órgano emitirá veredicto sobre el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino solo cuando la Comisión Mixta Revisora de Cuentas lo solicite.

"Hasta que la Comisión no resuelva nosotros no podemos hacer nada. La Comisión está convocada para la semana próxima para tratar este tema y decir si la Auditoría tiene que intervenir o no y si interviene en que condiciones", manifestó Lamberto.

A la vez, resaltó que la AGN es un órgano del Congreso con una instancia superior que es la Comisión Mixta Revisora de Cuentas integrada por seis diputados y seis senadores que es la que aprueba los planes de trabajo y los temas a auditar.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró este martes que el Gobierno tenía previsto pedirle a la Auditoría General de la Nación (AGN) un veredicto sobre el acuerdo con el Correo Argentino.

El funcionario explicó que para evitar cualquier tipo de duda sobre un posible conflicto de intereses, el presidente Mauricio Macri le solicitaría a la AGN que de un veredicto técnico antes de dictar una resolución.

"No es competencia del Poder Ejecutivo decirnos que tenemos que auditar nosotros, en todo caso (el jefe de Gabinete Marcos Peña) se tendría que haber dirigido al Congreso y no a nosotros", respondió Lamberto.

El presidente de la comisión Mixta Revisora de Cuentas, José Mayans (PJ-FPV), confirmó ayer que convocará para el miércoles de la semana próxima a la referida comisión a pedido de legisladores del oficialismo, que desean que la Auditoría General de la Nación (AGN) audite el convenio del Gobierno con el Correo.

Mayans indicó que el objeto de dicha reunión es tratar la solicitud a la AGN de una evaluación sobre la totalidad del proceso vinculado a la relación entre el Correo Argentino SA y el Estado Nacional, con el fin de buscar la transparencia absoluta en el tratamiento de este tema.

Por su parte, el jefe de la AGN explicó que el organismo audita al Correo como entidad prestadora de servicios públicos inclusive desde antes de la privatización y existen en este momento auditorías en curso.

"Como entidad siempre está auditada pero lo que están pidiendo ahora es que auditemos un acuerdo concursal, algo difícil de explicar desde el punto de vista de la auditoría", señaló.