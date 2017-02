Liga: Hay cuarto intermedio y no se descarta lista de unidad Deportes 16/02/2017 Martin Ferrero Leer mas ...

Ampliar FOTO LA OPINION ASAMBLEA. / La elección de presidente y Mesa Directiva debe esperar.

En la renovada y pintoresca sala de Sesiones ‘Rafael Actis’, anoche la Asamblea General Ordinaria de la Liga Rafaelina de Fútbol tuvo que pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 22 de febrero, a las 20:30, también en la sede liguista. De esta manera, y tal como se sabía de antemano, las nuevas autoridades de Mesa Directiva, Neutral de Arbitros y Honorable Tribunal de Penas se mantienen en un compás de espera.

En lo deportivo, se aprobó que el torneo de la Primera A, con 14 equipos, comenzará el 19 de marzo y finalmente tendrá un descenso (peor promedio) y una promoción, que la jugará el penúltimo con el perdedor de la final de la Primera B.

En el ámbito a lo político/institucional, el último lunes venció el plazo para presentar candidatos y es por esto que el Estatuto procede a pasar a cuarto intermedio. En estos 7 días correrá la misma metodología y de no presentarse nadie, los mismos Asambleístas deberán presentar candidatos. Recordando que en caso de presentarse una lista única, para quedar electa deberá ser aprobada por simple mayoría y de no conseguir esta, se procederá como en el caso previsto por falta de lista de candidatos.

Algunas versiones indican que una lista de consenso sería el camino a seguir ante la ausencia, por el momento, de un candidato firme para la presidencia.

En lo referido a la Asamblea, los 37 clubes, aprobaron el balance y nuevamente se dijo no a la amnistía general (por votación) para todos los jugadores que tengan sanciones pendientes y por ende, en este 2017, deberán cumplir las penas que arrastran de la temporada pasada. También se aprobó la afiliación de Unidad Sancristobalense.

El próximo martes se realizará la primera sesión del Honorable Consejo Directivo, a las 20 hs, para tratar temas urgentes como Copa Santa Fe y la aprobación del pedido realizado por 9 de Julio para participar en Fútbol Femenino de la Liga Santafesina.