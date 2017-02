No estuvo en la audiencia del acuerdo porque no fue citada Nacionales 16/02/2017 Redacción ACLARACION DE LA FISCAL BOQUIN

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La fiscal Gabriela Boquin, quien impugnó el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino, aclaró ayer que no participó de la audiencia de junio pasado en la que se consensuó la quita de la deuda porque no fue convocada a aquel encuentro.

"Jamás fui convocada a dicha audiencia y los únicos citados a participar fueron la concursada, el Estado Nacional y las sindicaturas", señaló Boquin en un comunicado en el que adjuntó una copia de aquella convocatoria.

Sostuvo que hizo la aclaración "ante las manifestaciones de miembros del Gabinete nacional en relación a que no habría participado" de aquella audiencia realizada el 28 de junio de 2016, en la que se acordó la propuesta de una importante quita de la deuda que mantenía el Correo y que Boquin impugnó por

considerarla "abusiva".

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revisó el acuerdo y en un dictamen que emitió la semana pasada determinó que lo acordado "equivale a una condonación" de la deuda.

Boquin señaló que el acuerdo implicaría, según los cálculos realizados por la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero), una quita de más de $ 4.000 millones de pesos en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033.