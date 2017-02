Los argentinos tuvieron un miércoles negativo

El mal tiempo dio una tregua y por fin este miércoles se pudo disputar los partidos programados sin ningún contratiempo del ATP de Buenos Aires. Lástima que no comenzó bien para legión argentina. En primer turno y bajó un calor sofocante, en la cancha central, Leo Mayer se retiró por una lesión en su pierna derecha, cuando estaba sets iguales con Albert Ramos-Vinolas (ESP) y 0 1 abajo en el tercer set. Ya desde el segundo set se lo vio un problema físico, esto hizo que pidiera la atención médica en dos oportunidades. Federico Delbonis también quedó out. Jugó con Joao Sousa (POR) el verdugo del marplatense Horacio Zeballos. Y se dio otro resultado no querido por el público, ya que fue derrota del argentino en dos sets 7-5 y 6-3 y así en la jornada diurna, dos tenistas locales quedaron en el camino. En la sesión nocturna en primer turno jugaban Pablo Carreño Busta (ESP) y Alessandro Giannessi (ITA), al término de este partido, Kei Nishikori y el “Peque” Schwartzman.



PARTIDOS DE HOY

En primer turno Alexandr Dolgopolov (UKR) frente a Pablo Cuevas (URU), seguido de este partido el argentino Guido Andreozzi, que viene de la qualy, enfrenta a Gerald Melzer. En el primer turno de la noche, seguro ante una gran cantidad de gente se enfrentan David Ferrer con Charly Belocq.



LO QUE VIENE PARA MAYER

* “Ir a jugar challenger, no me queda otra cosa, es el día a día, es diferente, otras condiciones, menos gente, son canchas que están solas, te tiran las pelotas y te dicen ¡andá a jugar! , yo pasé por esta etapa, cuando me lesionaba tenía que sacar los remos y empezar de nuevo".



SENSACIONES DE ALBERT RAMOS

* Estoy un poco cansado, luego de venir de Quito, bajando de la altitud y con la humedad que hay acá, ayer jugué un partido muy largo, pero me recuperé bien.

* La verdad que no he pensado en la convocatoria para jugar Copa Davis frente a Serbia, en España hay muchos y buenos jugadores, lo que decida la capitana se acepta.

* No quiero hablar de cómo sería el partido con Carreño Busta, porque todavía no terminó y no quiero faltarle el respeto a Giannessi, solo espero recuperarme bien en lo físico.

* No creo que hay sido un partido con mucho ritmo, la verdad que no me di cuenta de la lesión de Mayer, el último tie break fue parejo y hasta el momento de su decisión él estaba arriba 30-15.

* El año pasado fue muy bueno, esta temporada no empecé muy bien en la gira australiana, después en Quito llegue a semifinales y la verdad que llegué a Buenos Aires con la idea de pensar en el primer partido, cosa que no fue fácil, incluso tuve que salvar punto de partido en contra.