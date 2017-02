Agroquímicos: las propuestas de límites agronómicos van de 200 a 4.000 metros Locales 16/02/2017 Adrián Gerbaudo Ayer tuvo ingreso oficial el informe del Instituto de Desarrollo Sustentable sobre la línea agronómica. Tiene una primera parte con antecedentes legales y jurídicos. Y una segunda con los resultados de las entrevistas. Se contactaron referentes nacionales y locales, de los cuales respondieron 14. Habrá una reunión con los concejales el próximo viernes 24 a las 9 para analizar los detalles del dictamen.

El Concejo Municipal recibió oficialmente ayer a primera hora el informe solicitado al Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDS) para analizar las diferentes alternativas técnicas que hay para modificar la línea agronómica, es decir, la zona en la cual no se podrá aplicar fitosanitarios o agroquímicos para evitar dañar la salud de la población.

A partir de ahora, los ediles cuentan con 9 días como para leer las 21 páginas del informe, además de un amplio anexo, que contempla las entrevistas desarrolladas, como así también antecedentes legales y jurídicos con respecto al tema. El viernes 24 a las 9 se reunirán con el IDS y profesionales para sacarse todas las dudas.

Vale destacar que el IDS no dio una postura propia, sino que muestra las diferentes líneas de pensamiento para que los concejales terminen tomando una posición. "Las posiciones vertidas por expertos y referentes claves en el presente informe no representan la posición del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela ni la opinión de los consultores contratados, sino que reflejan el estado del arte respecto a la discusión pública alrededor de las aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas", sostiene el IDS en la primera parte

Recordemos que el informe no era vinculante, es decir: si hubiera dado una opinión, tampoco hubiera sido obligatorio que el Concejo tomara esa postura finalmente.

El informe consta de una primera parte, en donde se menciona el Tribunal Internacional a Monsanto (se espera una decisión a mediados de año), las movilizaciones populares, los fallos de San Jorge, la postura de la Organización Mundial de la Salud, y diferentes ordenanzas de Rosario, San Genaro, San Francisco, Villa María, Jesús María, Cañuelas y General Pueyrredón-Mar del Plata.



LAS POSTURAS

En la segunda parte, se agruparon las respuestas que dieron los expertos que contestaron (se enviaron 20 entrevistas y respondieron 14) respecto a la línea agronómica. Algunos no contestaron porque entendían que el modelo apropiado se regía con la aplicación de buenas prácticas agrícolas. Otros, en cambio, dieron un número, pero dejan en claro que este establecimiento arbitrario debía ser transitorio hasta llegar a un cambio en el modelo agrícola.

Después, aparecen las siguientes posturas:

CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO: No explicita distancias. Propone un formato de trabajo territorial para la conformación de una red interinstitucional que logre arribar a un Protocolo de trabajo consensuado para el desarrollo de las áreas periurbanas como modelos de producción agroecológicas que logren fortalecer la soberanía alimentaria local vinculando a productores, distribuidores y consumidores.

MAS DE 4.000 METROS. Unica opción que minimizaría el riesgo de estar en contacto crónico con plaguicidas sintéticos. La Zona de Resguardo Ambiental (ZRA) debería superar los 4.000 metros, además de estar acompañada por la prohibición de aplicación por estrategias de forestación de la ZRA y del área urbana, así como de políticas de promoción de producción agroecológica, orgánica, biodinámica y regenerativa. La detección de derivas a grandes distancias de las zonas de aplicación justifican la posición.

MAS DE 1.500 METROS. Siendo que "en general los agrotóxicos ejercen su acción sobre moléculas (enzimas, receptores) que los hongos, plantas, insectos, y vertebrados comparten, de lo que resulta lógico que los seres humanos suframos, en nuestros organismos, daños similares a los experimentados por estas especies, al entrar en contacto con aquellos" y agrega: "es inaudito que podamos creer que es posible producir alimentos sanos a partir del uso de veneno". El límite mínimo de 1.500 metros debería ampliarse según las condiciones climáticas (viento y humedad). Se propone como el mejor modelo de aplicación por su inocuidad al de "irradiación de ondas electromagnéticas con importación de agroquímicos".

MAS DE 1.000 METROS. Según este criterio, se considera que la exposición directa se da dentro de los 1.000 metros del punto de aplicación, por lo cual el planteo de la ZRA responde a este metraje. Por fuera de la ZRA, se prohíben totalmente los productos de toda clase toxicológica, de probables o posiblemente cancerígenos (glifosato), así como de todas las aplicaciones aéreas.

MAS DE 800 METROS. Bajo el reconocimiento de que no existe límite agronómico completamente seguro para las poblaciones y la caducidad del modelo de desarrollo agrícola vigente, se afirma que se debería admitir una zona de 800 a 1.000 metros como mínimo para los productos de banda verde hasta que se modifique el sistema de producción.

MAS DE 500 METROS. Propuesta de Escudo Verde plantea mejorar la situación tanto de los productores como de la población urbana/periurbana. En ese escudo se debería dar un área agroecológica en donde no solo se produzcan frutas y verduras, sino también productos de granja y leche.

200 METROS. Es la que se da actualmente, pero hay variantes. Una que prohíba la aplicación de productos en esa franja.

ALTERNATIVAS CUALITATIVAS. El INTA afirma que si hay buenas prácticas y manejo de plagas, podrían acortarse severamente las distancias. Por su parte, la Sociedad Rural afirma que "en la definición de la extensión de las zonas buffer han primado cuestiones más políticas que técnicas".