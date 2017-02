Libertad ganó en Paraná Deportes 16/02/2017 Redacción BASQUETBOL

Una trabajosa victoria obtuvo anoche Libertad de Sunchales, por 95 a 90, en Paraná frente al colista Echagüe de Paraná como visitante, en uno de los cotejos de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol. El encuentro correspondió a un duelo entre equipos de la Conferencia Norte, con estos parciales: 21-23, 42-46 y 57-69.

El equipo dirigido por Facundo Müller pudo recomponerse luego de dos derrotas consecutivas en su aspiración de ingresar en los play offs. Juan Brussino fue el máximo anotador de los Tigres con 24 puntos, mientras que Alejandro Alloatti y Massey sumaron 15.

En el perdedor Ayarza Tours fue el más destacado con 27 puntos. En otro partido jugado anoche, Gimnasia de Comodoro Rivadavia venció a Obras de visitante por 79 a 75. El próximo encuentro de los sunchalenses será ante San Lorenzo, el vanguardista de la Conferencia Sur, el domingo de local.



EL ALTA DE VEGA

Sebastián Vega recibirá el alta médica en las próximas horas y a partir de ahí comenzará a trabajar en su regreso a las canchas. El alero no juega desde diciembre, recordando que fue ahí cuando se le detectó una lesión de meniscos en su rodilla, dolencia que arrastraba desde el segundo partido de la temporada jugado en La Banda ante Olímpico. Para recuperar su forma tuvo que someterse a una cirugía, lo que lo relegó parcialmente de la competencia. Vega, que jugó su último partido justo antes de entrar en el receso (el 16 de diciembre contra Gimnasia en Comodoro), se ha perdido un total de nueve encuentros por este parate físico que ha tenido que realizar. En el medio los Tigres buscaron sanear su ausencia con la fugaz llegada de Jesse Pellot, pero al no encontrarse físicamente en estado únicamente duró un partido.

De todas formas cabe destacar que el alta médica no significa un inmediato regreso a las canchas para el entrerriano. Vega deberá ponerse a punto desde lo físico sabiendo que por su lesión se ha perdido muchos entrenamientos, pero es un primer paso para empezar a palpitar su vuelta.