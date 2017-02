Periodista amenazada por investigar

La periodista de Telefé, Catalina de Elía contó cómo fue que recibió amenazas anónimas tras reunirse con el fiscal federal Federico Delgado, quien impulsa la investigación por los Panamá Papers.



En la tarde previa a las amenazas, la periodista se reunió con Delgado ya que se encuentra elaborando un informe sobre el caso Gustavo Arribas, de acuerdo a información de Diario Registrado.



LA DENUNCIA



La periodista escribió: "Hoy 3.18am me desperté de lo fuerte e intenso que sonaba mi portero eléctrico. Yo casualmente estaba sola. Alguien o varios dejaban el dedo apretado, lo soltaban y lo volvían a apretar. Para dejar bien claro que estaban llamando en casa. No sé cuánto duró.



"Fue largo. Perdí la cuenta. Había ruido de un auto en marcha. Cuando quedó claro que el mensaje me llegó, todo terminó. Esa tarde habíamos estado con el fiscal Delgado en el bar de enfrente de casa preparando un artículo.



"No sé si nos escucharon y no les gustó lo que vamos a publicar, no sé si por transferencia es un mensaje más al fiscal que investiga la corrupción del presidente Mauricio Macri, su padre y su jefe de inteligencia Gustavo Arribas, no sé si es un mensaje más de esos que nos mandan desde que publicamos el libro 'La Cara injusta de la Justicia', o mi hipótesis: si es todo junto.



"Lo que sea: estamos en democracia, hacerle estas cosas a quien sea no está bien. Pero si encima es por investigar al poder estamos fritos", escribió Catalina de Elía en su cuenta de Facebook.