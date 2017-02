Correo: para Cambiemos "la quita es cero"

Pablo Tonelli, diputado nacional por el partido que lidera el presidente Macri, criticó que el dictamen de la fiscal Gabriela Boquín "dice cualquier cosa", y sostuvo que la funcionaria "no reúne las actitudes" para ejercer su cargo. Por otra parte, increíblemente dijo que "no hay ninguna quita del 98 por ciento, acá la quita es cero".

La respuesta oficial del Gobierno por el acuerdo con el Correo Argentino, conocida ayer mediante conferencia de prensa, buscó poner paños fríos sobre el escándalo.



Pero luego la imputación al Presidente y el ministro de Comunicaciones se tradujo en una escalada del conflicto que enfrenta la gestión Cambiemos. Ante este panorama, distintas voces del oficialismo se alzaron para cuestionar a los fiscales que avanzaron en la investigación del polémico pacto.



Por un lado, el diputado Pablo Tonelli (PRO) Pablo Tonelli afirmó que el fallo de la fiscal Gabriela Boquín, que sacó a la luz el acuerdo y lo tildó de abusivo, "dice cualquier cosa". Incluso, afirmó que la funcionaria judicial "no reúne las actitudes" para ejercer su cargo.



En diálogo con Radio Cooperativa replicado por la agencia Derf, Tonelli juzgó que "mejor que sea la Corte" Suprema de Justicia "la que finalmente resuelva y nos dé a todos la certeza de que el acuerdo es o no adecuado" e insistió en que en el convenio "no hay ninguna quita del 98 por ciento, acá la quita es cero".



En tanto, Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, consideró una "barbaridad" la imputación que realizó ayer el fiscal federal Juan Pedro Zoni contra el presidente Mauricio Macri y contra su persona, por la comisión de presuntas irregularidades en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Correo Argentino.



Y criticó a la oposición por querer montar un "show" con el tema, y usarlo políticamente "en un año electoral.