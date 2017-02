Maradona habría agredido a su pareja

La prensa internacional da cuenta de que la estadía de Diego Armando Maradona en la española ya genera la atención del periodismo.



El "10" tiene pensado asistir, esta tarde, al partido que disputarán Real Madrid y Napoli, y según afirma ABC, la Policía debió presentarse en el hotel donde está alojado el ex futbolista por una supuesta agresión a Rocío Oliva.



El rotativo expresa que la mujer de Maradona a la hora 8:30 llamó a la recepción y denunció que el exastro del fútbol mundial, y hoy embajador de la FIFA, la estaba agrediendo físicamente.



SE RETRACTO



Consecuentemente se llamó a la Policía, y al arribar uniformados al Eurostar Suites Mirasierra, Rocío Oliva negó lo acontecido, aunque aseguró que hubo una "fuerte discusión" entre ambos.



Al respecto, ninguno de los protagonistas ha querido presentar denuncia.



Este no es el primer conflicto que protagoniza Maradona con Rocío Oliva, en cuanto a agresiones verbales o físicas por parte del exfutbolista. Entre otros se recuerda un video registrado en 2014, en Dubai, donde ella le solicitaba a que no le pegue más.



Otro caso se registró en un avión en vuelo a la Argentina, donde entre otros pasajeros se contabilizó a Antonio Bonfatti, exgobernador de Santa Fe, junto a su esposa.