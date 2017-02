Nueva mentira de un ministro

"El Estado Nacional, como parte de estos juicios, le solicitará a la Auditoria General de la Nación (AGN) que dé un veredicto técnico". La frase del jefe de gabinete Marcos Peña en la conferencia de prensa de ayer a la mañana para dar respuestas sobre el escándalo del Correo Argentino, fue refutada casi al instante por parte de las autoridades del organismo nacional.



Es que la AGN depende del Congreso de la Nación, no del Poder Ejecutivo. Y en el entorno de su titular, Oscar Lamberto, creen que Peña sabe esto pero que el Gobierno nacional busca así ganar tiempo.



"No somos el organismo adecuado, el Gobierno tiene a la Sigen (Sindicatura General de la Nación) para este tipo de cuestiones. Suena raro que se acuerden de la Auditoría después de que se armó el escándalo", dijo Lamberto a Infobae.



Por otra parte, fuentes del organismo explicaron a Perfil que el pedido tiene que venir por parte de la Comisión bicameral parlamentaria mixta revisora de cuentas. "Esa comisión es el nexo entre AGN y el Congreso". ¿Quién la dirige? El senador del FPV por Formosa, José Miguel Mayans.



En tanto, se supo que Lamberto no recibió de buena manera los dichos de Peña. Al parecer, se enteró en el mismo momento en el cual comenzó la conferencia y no ahorró críticas para los funcionarios.



LO ANTERIOR



En noviembre del 2016 en medio de una entrevista televisiva que le realizó Luis Majul, cuando el periodista deslizó que el PRO sabía de la existencia de la "pesada herencia", Marcos Peña aseguró que a diferencia de otros gobiernos, en su primer año en la Casa Rosada no hablaron mal del gobierno anterior.



A todas luces la respuesta fue una mentira, dado que -entre otros ejemplos que trascendieron en medios de prensa nacionales-, anteriormente, precisamente el 6 de mayo del pasado año, en el portal denominado "Política argentina" bajo el título "Marcos Peña: 'Aranguren está resolviendo el desastre de corrupción e ineficiencia que nos dejó Julio de Vido'", el jefe de Gabinete defendió al ministro de Energía en plena polémica por los tarifazos, al disparar con dureza contra el kirchnerismo.



Ayer, nuevamente hizo referencia al Gobierno anterior, haciéndolo cargo de la situación que hoy transita la empresa que pertenece a la familia Macri, y que da pie a esta nota.