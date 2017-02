El ENRESS constató que solo en 5 barrios la presión es acorde a la ley Locales 15/02/2017 Adrián Gerbaudo Se trata del San Martín, Villa del Parque, Pizzurno, Ilolay y Fátima. En la medición realizada en 34 de los 39 barrios por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios, en diciembre pasado, superaron los 7 metros de columna de agua, lo que se debería brindar. En barrios como el Mora, Villa Dominga o Italia, la presión no llega a los dos metros. En promedio, la ciudad está por debajo de lo que indica la ley: sólo 5,42 mca.

El Intendente Luis Castellano le entregó en mano al Gobernador Miguel Lifschitz un pedido para que se apliquen descuentos en nuestra ciudad para aquellos lugares que no reciben la presión que determina la ley de concesión del servicio, la Nº 11.220. La posibilidad de que el usuario pague menos está contemplada en la resolución 741/07 del Ente Regulador de Servicios Sanitarios.

El pedido del mandatario se basaba en una medición realizada por el ENRESS en diciembre pasado. LA OPINION tuvo acceso a esos resultados, que generaron la misiva tanto al mandatario santafesino, como a Oscar Pinto, el Presidente del ENRESS, a quien también se le cursó una invitación para que visite nuestra ciudad.

El Jefe de Gabinete, Dr. Eduardo López, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), dijo que la Municipalidad no había estado notificada de estas mediciones "ni siquiera, acompañando". "Fue una sorpresa agradable, porque es la confirmación de lo que decíamos y es desagradable, porque implica que el problema en toda la ciudad es muy grave", dijo.



LOS RESULTADOS

La Municipalidad de Rafaela fue notificada el 16 de enero a través de una nota que lleva la firma de Pintos, que había llevado a cabo una serie de mediciones el 22 y 29 de diciembre. "En dichas oportunidades con sensaciones térmicas superiores a los 30º, se efectuaron 39 verificaciones de presión en distintos puntos de modo de contar con un panorama representativo del nivel de calidad del servicio", dice la nota. Según López, se realizaron en días con temperaturas entre 23 y 26 grados. "No fueron temperaturas extremas. Los resultados no son atribuibles a cuestiones a la época estival: acá hay un problema que supera la coyuntura térmica", indicó.

Sobre el final que "con la información recolectada se iniciarán de oficio las reducciones tarifarias correspondientes" y anticipaba que durante enero y el presente mes seguirían las mediciones. Vale destacar que los descuentos solo serán en los catastros que fueron medidos.

En una vivienda del 17 de Octubre, la presión llegó a 6 mca ¿qué es m.c.a.? Son Metros de Columna de Agua, una unidad de medida para determinar la presión con la que llega el líquido vital a las viviendas. Siete Metros de Columna de Agua es lo que se le exige a la prestataria que brinde como mínimo.

Solo en 7 mediciones se superó esa línea: en el San Martín ( 7 mca), Villa del Parque (8.50 mca), Pizzurno (10 mca), Ilolay (11 mca) y Fátima (8 mca).

Los peores fueron el Mora (1.20 mca), Villa Dominga (1.80 mca), Virgen del Rosario (2.50 mca) e Italia (1.80 mca).

Como se verá, en términos generales, en el sur hay mejor presión que en el norte.

Si sacamos un promedio, la ciudad recibe una presión de 5,42. Esto implica que se está lejos de recibir lo que la ley indica que debe ser "lo normal".



QUE DICE LA RESOLUCION 741/07

Pinto afirmaba que iban a realizar los descuentos correspondientes. Lo que se encuentra vigente hasta ahora en todas las ciudades concesionadas es lo siguiente:

Si la presión comprobada es inferior a 1 metro de columna de agua, el descuento será del 100%. Entre 1 mca y 1,50 mca, se descontará un 92,50%, entre 1,50 mca y 2 mca, el 85%, entre 2 mca y 2,50 mca se reducirá el monto de la boleta en un 77,50%, entre 2,50 m.c.a.y 3,00 m.c.a., un 70,00%; entre 3,00 m.c.a. y 3,50 m.c.a., un 62,50%; entre 3,50 m.c.a. y 4,00 m.c.a, un 55,00%; entre 4,00 m.c.a. y 4,50 m.c.a., un 47,50%; entre 4,50 m.c.a. y 5,00 m.c.a., un 40,00%; entre 5,00 m.c.a. y 5,50 m.c.a., un 32,50%; entre 5,50 m.c.a. y 6,00 m.c.a., un 25,00%; entre 6,00 m.c.a. y 6,50 m.c.a., un 17,50% y entre 6,50 m.c.a. y 7,00 m.c.a (lo que debería ser normal), un 10,00%



COMO RECLAMAR

Para reclamos, se puede llamar al 0810-777-2000 de ASSA o concurrir a la sede de Bv. Lehmann 348, de 8 a 16. También pueden registrarse en aguassantafesinas.com.ar y realizar reclamos vía internet. La Línea Gratuita del ENRESS es 0800-777-0072.