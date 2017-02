El PRO gestiona otros $5 millones para la ciudad Locales 15/02/2017 Redacción ASI LO INFORMARON LOS CONCEJALES DEL PRO

MAS AYUDA./ Afirman que servirá para paliar los costos de las secuelas de las tormentas.

Luego de entregarse el pasado lunes un "Adelanto del Tesoro Nacional" (ATN) para la Ciudad de Rafaela de 5 millones de pesos, ascendiendo a aproximadamente 20 millones para toda la región, los Concejales del Bloque Unión PRO; Carina Visintini, Hugo Menossi y Lalo Bonino ya se encuentran gestionando otro aporte de igual monto junto al Diputado Provincial Federico Angelini.

Recordemos que los Adelantos del Tesoro Nacional, más conocidos por sus siglas ATN, son herramientas monetarias de las cuales dispone el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior para destinar recursos recaudados por medio de los impuestos para hacer frente a situaciones imprevistas; como en nuestra zona han sido los grandes destrozos causados por las tormentas y los daños generados por las inundaciones.

"Tenemos un Estado Nacional que está presente en toda la provincia y, especialmente, en nuestra Ciudad; hecho que ha quedado demostrado con los aproximadamente 150 millones de pesos que se enviaron a más de 60 localidades de toda la Provincia”, manifestó el Concejal Hugo Menossi luego de que se repartieran adelantos del tesoro por un monto de 20 millones de pesos para toda la región y de 5 millones para Rafaela, que se suman a los aportes realizados con anterioridad.

"El Estado Nacional no solo ha estado presente con dinero sino que también lo ha hecho desde diferentes Ministerios, como el de Desarrollo Social, el de Seguridad brindado ayuda con recursos materiales y humanos y el Banco Nación por medio de créditos subsidiados para productores afectados por las inundaciones con hasta 12 meses de gracia", agregó la edil macrista, Carina Visintini.

"Conociendo las necesidades económicas de nuestro Municipio y siendo conscientes de que muchas tareas no se pueden llevar adelante sin la presencia del Estado Nacional es que ya hicimos efectivo un nuevo pedido por otros 5 millones de pesos para ayudar a la gestión de la crisis"; finalizó el Concejal Lalo Bonino, quien no dejó de mencionar la cantidad de obras que está llevando adelante el Gobierno de Mauricio Macri en nuestra ciudad.