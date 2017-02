Ben Hur quiere obtener la clasificación en Paraná Deportes 15/02/2017 Redacción Desde las 17 visita a Belgrano en la revancha. En la ida se impuso por 2 a 1 el equipo dirigido por Gustavo Barraza.

Ampliar FOTO M. LIOTTA MISMOS ONCE./ Ben Hur repetirá el equipo titular que ganó en la ida.

En el partido revancha de la segunda fase de la etapa preliminar interior de la Copa Argentina, Ben Hur visitará esta tarde a Belgrano de Paraná. El encuentro se disputará en el estadio del Mondonguero, a partir de las 17, y será dirigido por Alejo Cid, asistido desde las líneas por Fernando Rolandelli y Rafael Rosselli, todos de la Liga de Pergamino.

El equipo dirigido por Gustavo Barraza saldrá a disputar los segundos 90 minutos con una ventaja mínima obtenida en el estadio Parque, donde se impuso por 2 a 1. Debido a que la formación de Daniel Veronesse pudo anotar un gol, en caso de recibir un tanto, Ben Hur tendrá que salir a buscar la paridad por la reglamentación aplicada del gol de visitante. De tal modo, el Lobo necesita no perder para clasificar, mientras que si pierde 2 a 1 habrá definición por tiros desde el punto del penal.

Esta segunda parte del enfrentamiento arrancará con la mayor necesidad del conjunto entrerriano de forzar el trámite del partido, ante un BH que tratará en primer término de fortalecerse en su bloque defensivo pero sin renunciar a la posibilidad de comprometer a su rival para convertir ese gol que le dé mayor tranquilidad. El buen momento de sus delanteros, Matías Gonzalez y Emir Izaguirre, es sin dudas un dato alentador en ese aspecto.



MISMOS NOMBRES

En el equipo benhurense, Gustavo Barraza presentará los mismos once futbolistas que salieron a jugar en el encuentro inicial de la serie. Debido a la lesión confirmada con rotura de un ligamento en el hombro que le impidió ser de la partida en barrio Parque, Nicolás Besaccia seguirá fuera y su lugar en la zaga será ocupado nuevamente por Ezequiel Kinderknecht.

Por el lado de Belgrano, Veronesse también mantendrá el once titular que se presentó en Rafaela.



LOS PROTAGONISTAS

Estadio: Belgrano.

Arbitro: Alejo Cid (Pergamino).

Horario: 17.

BELGRANO: Gustavo Vergara; Gabriel Graciani, Julio Salguero, Gerardo Bruselario y Franco Lozano; Juan Manuel Navarrete, Renzo Morato, Alexis Fernández y Angel Albornoz; Franco Chiavarini y Luis Flores. DT: Daniel Veronesse.

BEN HUR: Marcos Cordero; Gustavo Mathier, Ezequiel Kinderknecht, Ricardo Marín y Maximiliano Pavetti; Matías González, Nicolás Pautasso, Daniel González y Gastón Palma; Juan José Weissen y Emir Izaguirre. DT: Gustavo Barraza.