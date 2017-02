Ladrones mataron a nene de 5 años porque lloraba Policiales 15/02/2017 Redacción Leer mas ...

Tres delincuentes armados mataron a un niño de 5 años que comenzó a llorar durante un asalto a su casa del partido bonaerense de Esteban Echeverría donde su madre fue golpeada y maniatada. Según indicaron fuentes judiciales, los investigadores sospechaban que la víctima pudo haber sido asfixiada con una almohada o golpeada por dos de los asaltantes que finalmente escaparon sin concretar el robo.

Los voceros consultados señalaron que el hecho ocurrió la noche del viernes último -aunque trascendió ayer- en un departamento tipo dúplex de dos plantas en un complejo de viviendas situado en Intendente Italiani al 300, de la localidad de Monte Grande, en Esteban Echeverría, al sudoeste del conurbano. De acuerdo con lo indicado, el trágico episodio se desencadenó alrededor de las 21:30 cuando la dueña de casa, una mujer de 25 años identificada como Johana, salió a tirar la basura y tres delincuentes armados la sorprendieron e irrumpieron en el interior del domicilio.

Una vez dentro del dúplex, los asaltantes golpearon y maniataron a la mujer, a la que le exigieron la entrega de dinero en efectivo. En esas circunstancias, el hijo de 5 años de Johana que se encontraba en su habitación de la planta alta comenzó a llorar, por lo que uno de los delincuentes subió a ver qué pasaba. Momentos después, este asaltante regresó a la planta baja y volvió a subir con uno de sus cómplices, tras lo cual, la mujer dijo que escuchó: "¡Esto no tenía que pasar! ¡Esto no era así!". Inmediatamente después, los tres delincuentes escaparon del domicilio sin concretar el robo, mientras que la mujer se libró de sus ataduras y subió a la planta alta donde encontró a su hijo muerto sobre la cama, señalaron los voceros.

Según las fuentes, Johana pidió auxilio a sus vecinos y llamó al 911, y cuando arribaron los efectivos policiales constataron la muerte del niño, que a simple vista no presentaba lesiones por arma blanca ni de fuego. Los mismos informantes señalaron que, más allá de los resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima, se trató de una muerte violenta, por lo que el fiscal Juan José Vaello caratuló el hecho como "homicidio en ocasión de robo".