Oposición cita, entre otros, a Franco Macri Nacionales 15/02/2017 Redacción POR EL ACUERDO GOBIERNO-CORREO ARGENTINO

Ampliar FOTO NA DIPUTADOS. Stolbizer, Brügge, Camaño y Kosiner en la Cámara Baja.

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Diputados de distintos bloques de la oposición, a excepción del Frente Para la Victoria, convocaron para el próximo martes al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y al empresario Franco Macri para que den explicaciones sobre el acuerdo que selló el Gobierno con el Correo Argentino por una millonaria deuda que la empresa mantenía con el Estado.

En una conferencia de prensa ofrecida en el salón "Delia Parodi" de la Cámara baja, el presidente de la comisión de Comunicaciones, Juan Fernando Brügge (Unidos por una Nueva Argentina), advirtió que un acuerdo como el del Gobierno con el Correo es "un proceso que requiere transparencia por los valores e intereses que están en juego".

"La fiscal establece que ha habido una propuesta abusiva de parte del Correo con implicancias económicas, jurídicas y éticas porque está la familia del Presidente involucrado, el padre y los hijos. La tarea del Congreso es el control y la investigación en este caso. Queremos impulsar un proceso que traiga transparencia ante la incertidumbre generada por el conflicto de intereses del caso", planteó Brugge.

La diputada del GEN, Margarita Stolbizer, justificó la convocatoria al ministro al señalar que se trata de "un caso grave", ya que "no es el primero ni el único en este Gobierno de conflicto de intereses" y pidió resolver el problema en el marco del "plano institucional".

Mientras que Pablo Kosiner (Bloque Justicialista) advirtió que "no es sólo un tema judicial (como dijo el jefe de Gabinete, Marcos Peña), porque las decisiones fueron tomadas por funcionarios políticos".

Por su parte, Victoria Donda (Libres del Sur) consideró que "es una responsabilidad del Presidente dar el ejemplo" y también cargó contra el kirchnerismo, al señalar que "en 12 años no pidieron que devuelvan lo que tenían que devolver".

Además de Aguad y Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri y dueño del Correo al momento de contraer la deuda, la comisión convocó a la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; al síndico general de la Nación, Ignacio Martín Rial; al procurador del Tesoro, Carlos Balbín, y al actual presidente del Correo, Jorge Irigoin.